Fulham e Manchester City se enfrentam em duelo válido pela 38ª e última rodada da Premier League. A partida acontece neste domingo (25), no Craven Cottage, em Londres (ING), às 12h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Após terminar a temporada sem títulos, a equipe de Pep Guardiola ainda enxerga a classificação para a próxima edição da Champions League como um objetivo a se almejar. O City ocupa a terceira colocação na tabela, com 68 pontos, e disputa três vagas com cinco times: Newcastle, Chelsea e Aston Villa (empatados com 66) e Nottingham Forest (com 65). Enquanto isso, o Fulham está em décimo lugar na tabela, com 54 pontos (15 vitórias, 9 empates e 13 derrotas) e não briga por mais nada na temporada.

No confronto geral, Fulham e Manchester City se enfrentaram 75 vezes, e o time azul têm a vantagem: 42 vitórias contra 17, além de 16 empates. Na Premier League, foram realizados 49 jogos entre as duas equipes, com nove triunfos do Fulham, dez empates e 30 derrotas para o City. Como mandantes, os donos do Craven Cottage venceram 11 vezes em 35 oportunidades.

Tudo sobre o jogo entre Fulham e Manchester City pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fulham x Manchester City

38ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, dia 25 de maio, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Andy Madley (árbitro); Stuart Burt e Craig Taylor (auxiliares); Jeremy Simpson (quarto árbitro)

📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Tim Wood (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫🔴⚪ Fulham (Técnico: Marco Silva)

Leno; Tete, Andersen, Bassey e Robinson; Lukic, Berge, Adama Traoré, Smith-Rowe e Iwobi; Jiménez.

❌ Desfalques: Timothy Castagne.

❓ Dúvidas: Rodrigo Muniz, Reiss Nelson e Harrison Reed.

🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Nico González, Gundogan e De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland e Marmoush.

❌ Desfalques: Kovacic e John Stones.

❓ Dúvidas: -

