Tom Werner, presidente do Liverpool, anunciou nesta segunda-feira (13) a intenção de realizar jogos da Premier League em locais fora da Inglaterra, incluindo o Brasil. A cidade do Rio de Janeiro se apresenta como um dos destinos potenciais. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Financial Times".

Liverpool planeja jogos da Premier League no Brasil (Foto: Oli Scarff/AFP)

Além do Rio, Werner mencionou cidades como Nova Iorque, Tóquio, Los Angeles e Riade como possíveis anfitriãs para jogos internacionais, visando globalizar a marca da Premier League e aproximar a competição dos fãs ao redor do mundo.

- Estamos determinados que um dia um jogo da Premier League seja disputado em Nova Iorque. Tenho até a ideia maluca de que haveria um dia em que jogaríamos um jogo em Tóquio, um jogo algumas horas depois em Los Angeles, uma partida no Rio de Janeiro, e depois em Riade, fazendo com que seja uma espécie de dia em que o futebol e a Premier League sejam celebrados - declarou Werner.



A Fifa está avaliando a possibilidade de permitir jogos de campeonatos nacionais fora de seus países de origem, com um conselho de 10 a 15 representantes discutindo as regras e regulamentos para tal iniciativa. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita são considerados os principais candidatos a sediar esses jogos internacionais, caso o modelo seja aprovado, com o objetivo de globalizar o futebol e atrair mais investidores.