A Mercedes anunciou, na última segunda-feira (6), a nova parceria com a Adidas, que faz sua estreia na Fórmula 1 em 2025. O acordo plurianual já é válida a partir da atual temporada, na qual iniciará nos dias 14 a 16 de março. A empresa de roupas esportivas será a responsável por criar uma linha completa de vestuário para a equipe, incluindo piloto e engenheiros, e para os fãs.

O acordo entre as grandes alemãs marca o início de uma nova etapa para a Mercedes. Com o anúncio da saída de Lewis Hamilton após 12 anos, para se juntar a Ferrari, a equipe está comprometida a começar um novo capítulo, segundo declaração de Toto Wolff. A parceria é uma "clara declaração" sobre o desejo de novos ares como time, um dos mais bem-sucedidos da Fórmula 1.

- Nossa parceria com a adidas é uma declaração clara de intenções à medida que começamos a escrever nosso próximo capítulo como uma equipe. A adidas é uma marca icônica, que compartilha nossa dedicação não apenas ao desempenho máximo, mas também ao estilo e à sofisticação - afirmou Wolff.

A parceria, que estreia já na temporada de 2025, renderá aos fãs e funcionários da Mercedes uma nova coleção, incluindo vestuário, calçados e acessórios. O kit de equipe será projetado para as necessidades específicas de cada membro da escuderia visando suas funções, além de ser disponibilizado para a base de fãs.

Apesar do anúncio ter sido feito no início de janeiro, a divulgação da primeira linha de vestuário da parceria acontecerá apenas em fevereiro, quando estiver mais próximo do início oficial da temporada de 2025 da Fórmula 1. A comercialização poderá ser feita através dos sites oficiais da Adidas e da Mercedes.

