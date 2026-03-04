Reformulado do nome ao escudo, DesimpaiN busca protagonismo na Kings League

O acordo entre o antigo Desimpedidos Esporte Clube e a paiN Gaming se expandiu. Agora, o time da Kings League incorporou o nome da parceira e formou um novo time, com uma nova cara, focado em se destacar no Split 2 da competição no Brasil.

Veja o que disse Zezinho Presti, diretor de futebol do clube:

- As mudanças do time são da água para o vinho, dos pés à cabeça. Outros times vêm com muita novidade e são uma incógnita, mas estamos no páreo em todos os aspectos com as maiores forças da competição. É para brigarmos para ser campeão, não tem outra definição. Nosso time é um dos poucos com embasamento em Kings League para falar que está bem estruturado - disse.

Equipe do DesimpaiN (Foto: Reprodução/NWB/paiN Gaming)

Antes, a equipe tinha Toguro como presidente, agora, o streamer conhecido como "Renatin" ocupa o lugar deixado pelo influenciador. A equipe irá estrear no Split 2 da Kings League Brasil na próxima segunda-feira (9), às 18h (de Brasília), contra Dibrados FC.

Comandado pelo treinador Felipe Pantera e pelo auxiliar Arthur Félix, o time fechou seus 12 jogadores para a temporada com o fechamento do "Mercato", a janela de transferências da modalidade. Entre os destaques do time, estão Luisinho, membro mais longevo, que já se destacou na várzea e é campeão da Copa Martins Neto. Além dele, o DesinpaiN conta com nomes como Davizinho, Douglinhas, Juvenal, William e mais.