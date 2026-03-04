menu hamburguer
Reformulado do nome ao escudo, DesimpaiN busca protagonismo na Kings League

Elenco da equipe também foi reformulado

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 04/03/2026
17:51
Equipe do DesimpaiN (Foto: Reprodução/NWB/paiN Gaming)
imagem cameraEquipe do DesimpaiN (Foto: Reprodução/NWB/paiN Gaming)
O acordo entre o antigo Desimpedidos Esporte Clube e a paiN Gaming se expandiu. Agora, o time da Kings League incorporou o nome da parceira e formou um novo time, com uma nova cara, focado em se destacar no Split 2 da competição no Brasil.

Veja o que disse Zezinho Presti, diretor de futebol do clube:

- As mudanças do time são da água para o vinho, dos pés à cabeça. Outros times vêm com muita novidade e são uma incógnita, mas estamos no páreo em todos os aspectos com as maiores forças da competição. É para brigarmos para ser campeão, não tem outra definição. Nosso time é um dos poucos com embasamento em Kings League para falar que está bem estruturado - disse.

Equipe do DesimpaiN (Foto: Reprodução/NWB/paiN Gaming)
Equipe do DesimpaiN (Foto: Reprodução/NWB/paiN Gaming)

Antes, a equipe tinha Toguro como presidente, agora, o streamer conhecido como "Renatin" ocupa o lugar deixado pelo influenciador. A equipe irá estrear no Split 2 da Kings League Brasil na próxima segunda-feira (9), às 18h (de Brasília), contra Dibrados FC.

Comandado pelo treinador Felipe Pantera e pelo auxiliar Arthur Félix, o time fechou seus 12 jogadores para a temporada com o fechamento do "Mercato", a janela de transferências da modalidade. Entre os destaques do time, estão Luisinho, membro mais longevo, que já se destacou na várzea e é campeão da Copa Martins Neto. Além dele, o DesinpaiN conta com nomes como Davizinho, Douglinhas, Juvenal, William e mais.

