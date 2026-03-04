CazéTV transmite com exclusividade a Finalíssima entre Argentina e Espanha

A CazéTV transmite com exclusividade no Brasil a Finalíssima 2026, confronto entre Argentina e Espanha que será disputado no dia 27 de março, às 15h, no Estádio Lusail, no Catar. Campeã da Copa América e da UEFA Euro, as duas seleções se enfrentam no último título oficial em disputa antes da Copa do Mundo da FIFA 2026. Além da Finalíssima masculina, o canal também detém os direitos exclusivos de transmissão no Brasil das Finalíssimas no futsal e no futebol feminino, que terá Brasil x Inglaterra.

continua após a publicidade

O duelo intercontinental entre Argentina e Espanha abre oficialmente o ciclo de grandes jogos que antecedem o Mundial e funciona como um verdadeiro termômetro para a principal competição do futebol mundial.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Disputada em jogo único, a Finalíssima coloca frente a frente duas gerações: de um lado, Lamine Yamal, destaque da Euro 2024; do outro, Lionel Messi, um dos maiores nomes da história do futebol. O palco será o Estádio Lusail, no Catar, o mesmo onde a Argentina conquistou o tricampeonato mundial, em 2022, em uma das finais mais emblemáticas da história das Copas.

continua após a publicidade

Foi também naquele novembro de 2022 que nasceu a CazéTV, fazendo sua estreia em transmissões de Mundiais na Copa do Catar. De lá pra cá, o canal ampliou sua presença nos maiores eventos do esporte e se consolidou como a casa das grandes competições, como Jogos Olímpicos, UEFA Euro, Copa do Mundo Feminina, entre outras.

Em 2026, a história ganha um novo capítulo. A CazéTV será a única a transmitir no Brasil todos os 104 jogos da Copa do Mundo da FIFA, reforçando seu compromisso de levar ao público brasileiro, com exclusividade, os maiores eventos do esporte mundial. O canal será o único, no Brasil, a transmitir a estreia de Argentina e Espanha, na Copa do Mundo, contra Argélia e Cabo Verde, respectivamente.

continua após a publicidade