Confira os detalhes do novo patrocinador do Santos para a temporada

O Santos Futebol Clube anunciou nesta quarta-feira (4) que a CorpX será a sua nova parceira para a temporada. A marca estampará a barra frontal da camisa do time masculino de futebol do Peixe, mas o contrato também conta com um pacote de propriedades que inclui ativações digitais e ações de relacionamento.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, afirmou que o noco acordo comercial reforça o posicionamento institucional do time no mercado.

- A CorpX é uma empresa que carrega credibilidade e inovação em seu segmento. Tê-la ao nosso lado fortalece o projeto de ampliar a presença do Santos no ambiente corporativo e consolidar o Clube como uma plataforma estratégica de mídia, negócios e relacionamento - disse o presidente.

Caio Lacerda, Executivo de Marketing e Negócios do time, também comentou um pouco sobre o novo aliado do alvinegro.

- A chegada da CorpX amplia o leque de marcas que se relacionam com o Santos FC e que enxergam no Clube uma plataforma estratégica de mídia e negócios. Estamos falando de uma marca reconhecida mundialmente, com um trabalho sólido e consistente de valorização comercial. Essa parceria foi construída com foco em geração de visibilidade, reconhecimento e fortalecimento institucional para a CorpX, potencializando sua presença em um ambiente de enorme alcance e engajamento - finalizou.

Espaço que será ocupado pela CorpX na camisa do Santos (Foto: Divulgação/SantosFC)

Por fim, Amanda Prado, CEO da CorpX, também reforçou que a parceria com o Santos atrai um publico "altamente engajado" para a sua marca.

Acreditamos no poder do esporte como plataforma de visibilidade e relacionamento. Estar ao lado do Santos FC, ocupando um espaço de destaque no uniforme, amplia nossa presença de marca e nos aproxima de um público altamente engajado", destacou a CEO.

O patrocínio também proporcionará ativações comerciais e interações nas redes sociais, tanto do Santos, quanto da CorpX.