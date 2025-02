Ronaldo Fenômeno é homenageado em nova camisa do São Cristóvão; veja

Responsável por revelar Ronaldo no mundo do futebol, muito antes de ser o Fenômeno, o São Cristóvão lançou uma nova camisa em homenagem ao ex-jogador. Posando como o próprio garoto propaganda, o campeão do Penta exibiu o uniforme feito em parceria com a casa de apostas Betfair, parceira comercial do ex-atacante.

A cor branca predomina a nova camisa, que traz detalhes na gola e nas mangas em preto e rosa, as três cores do clube. O slogan de campanha “Toda a história começa com uma aposta” tem como objetivo conectar a camisa ao começo de carreira do craque e reforça o status do São Cristóvão, que é visto como um clube tradicional do Rio de Janeiro, mas que hoje ganhou relevância pela "moda retrô" de vários clubes ao redor do Brasil.

O design da peça foi feito pela marca carioca '.pormenor', responsável por desenvolver camisas para outros clubes do estado, como o Madureira, Olaria, América e Bangu, todos eles com um estilo de valorização do streetwear e reforçando a possibilidade de utilizar camisas de time como roupas casuais do dia a dia. O curioso é que a marca foi fundada no mesmo bairro e rua onde Ronaldo foi criado, em Bento Ribeiro, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Ronaldo Fenômeno participa de campanha de lançamento do uniforme do São Cristóvão. (Foto: Divulgação/Betfair)

Entretanto, os fãs de Ronaldo, do clube carioca e colecionadores de camisa não poderão comprar o uniforme. Isso porque serão distribuídas apenas 150 unidades para pessoas selecionadas pela Betfair e pelo próprio Fenômeno.

Criação da nova camisa

Bernardo Pormenor, diretor criativo da ".pormenor", destaca que o processo de criação da camisa foi uma imersão na cultura local e na história do clube, que foi fundado em 1898. O diretor afirma que a campanha e a camisa faz uma intercessão entre tradição e modernidade.

- Quando começamos este projeto, queríamos criar algo que honrasse tanto o Ronaldo quanto o São Cristóvão. A camisa é uma representação dessa interseção entre tradição e modernidade. Cada detalhe foi pensado para capturar a essência do clube de bairro que possui uma história riquíssima e a grandeza do Fenômeno em sua passagem marcante - diz.

Uniforme do São Cristóvão homenageia Ronaldo Fenômeno. (Foto: Divulgação/Betfair)

Ronaldo também reforçou o peso histórico do clube em sua carreira e definiu o item como uma peça colecionável.

- O São Cristóvão é onde tudo começou para mim. Ver esse legado ser celebrado com uma camisa tão especial é emocionante. A camisa está linda, com certeza é um item colecionável que será de desejo de muitos, pois possui a história rica de um clube carioca, que está ligado às raízes do futebol brasileiro - afirma Ronaldo.