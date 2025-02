Destaque do Campeonato Mineiro e prestes a estrear na Série B do Brasileirão, o Athletic Club está passando por mudanças. Uma delas é a venda da maior parte da SAF do time mineiro para Thássilo Soares, um dos agentes do astro brasileiro Vini Jr.

Na negociação, o empresário comprou a maioria das ações detidas pela F&P Gestão Esportiva e se tornou o acionista majoritário do clube com 53,5% da SAF. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

- Acertei a entrada do sócio Tata. Ele se une a nós da SAF com 53,5% da SAF e se torna majoritário - afirmou Fábio Mineiro, presidente do Athletic Club.

Embora o acordo seja dado como certo entre as partes, o anúncio oficial ainda depende de questões burocráticas e documentação. Thássilo está em São João del Rei, cidade do Athletic, desde o último sábado para acertar a venda.

Agente de Vini Jr., Thássilo tem forte influência no futebol europeu. Nos bastidores, já participou de negociações com clubes do Brasil e do exterior.

Na quinta-feira (6), haverá uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para informar sobre a negociação aos acionistas minoritários. A partir desta data, a nova gestão poderá detalhar os planos para o clube e também definir os passos do Athletic.

A expectativa dos torcedores quanto à venda da SAF é que os novos investimentos tragam melhorias estruturais e reforços para a disputa da Série B, que começará no dia 5 de abril.

Crise interna no Athletic Club e ascensão no futebol brasileiro

A chegada de Thássilo Soares ocorre em meio a uma crise nos bastidores do clube mineiro. A Tiberis Holding, que adquiriu 21,5% das ações da SAF em dezembro de 2023, vem questionando a gestão da F&P Gestão Esportiva, e o principal conflito envolve a falta de transparência na administração financeira, além de uma recusa de um aporte de R$ 15 milhões que a empresa italiana queria realizar para reforçar o caixa do clube.

Outro fator foi o transfer ban sofrido pelo Athletic devido ao não pagamento de uma dívida com o Moreirense, de Portugal, pela contratação do volante Wallisson. A punição impedia que o clube mineiro registrasse novos jogadores. No entanto, foi revogada após o pagamento do débito. Para a Tiberis, isso foi ocasionado pela falta de planejamento financeiro da antiga gestão.

Em meio a reformulações, o Athletic passou por uma impressionante ascensão no futebol brasileiro. O clube retornou às disputas profissionais em 2018 e, seis anos depois, irá jogar pela primeira vez na história a Série B do Brasileirão.

No ano passado, a equipe, comandada por Roger Silva, ficou com o vice-campeonato da Série C após ser superado pelo Volta Redonda nas duas partidas.

Vice-campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2024, garantindo acesso inédito à Série B Campeão do Interior no Campeonato Mineiro de 2022 e 2023 Campeão da Recopa Mineira em 2023 Sequência de boas campanhas no estadual, consolidando-se como uma das principais forças de Minas Gerais

