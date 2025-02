Atitude do Real Madrid gera debate após polêmicas com Vini Jr e Mbappé

O Real Madrid encaminhou uma reclamação formal à RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) criticando a atuação dos árbitros durante o jogo contra o Espanyol pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube destacou, em um documento oficial, erros significativos de arbitragem, focando em incidentes com os jogadores Kylian Mbappé e Vini Jr, e exigiu a publicação dos áudios do VAR.

A disputa envolve duas situações controversas: uma falta dura em Mbappé, que resultou em um cartão amarelo para Carlos Romero do Espanyol, e um gol de Vini Jr anulado por uma suposta infração de Mbappé. O Real Madrid defende que a jogada de Vini foi legítima e que a falta deveria ter beneficiado Mbappé, resultando em um pênalti. O clube expressou descontentamento com a atuação do árbitro e do VAR, criticando a estrutura da arbitragem espanhola por ser "defeituosa" e pediu reformas para prevenir futuros erros.

A solicitação do Real Madrid para acessar os áudios do VAR visa esclarecer as decisões arbitrais. O clube também apontou para problemas estruturais na arbitragem espanhola, que, segundo eles, afetam a transparência e a imparcialidade do campeonato.

Javier Tebas, presidente da La Liga, reagiu às queixas do Real Madrid, destacando a necessidade de uma arbitragem mais transparente, mas questionou a falta de ação do clube em iniciativas para melhorar a arbitragem. A RFEF lamentou o tom da reclamação do Real Madrid, reafirmando a confiança nos árbitros e enfatizando que discordâncias devem ser tratadas com responsabilidade.

- O que realmente chama a atenção é que, em uma reunião da LaLiga em 19 de abril de 2023, debatemos e até votamos sobre essa mudança (na arbitragem), e o Real Madrid se opôs, parecendo morno e sem propor soluções. Poderia ter algo a ver com o fato de que, naquela época, Rubiales era o presidente da RFEF e Florentino Pérez era membro do Conselho de Administração da RFEF? - disse Tebas.

Carta do Real Madrid

"O próprio reconhecimento de erros de tal magnitude pelo órgão responsável demonstra o caráter rude e injustificável da ação tanto do árbitro de campo quanto do VAR, e reforça a reclamação do Real Madrid sobre o dano sistemático que está sofrendo. Contudo, o problema não está resolvido com sanções tardias e individualizadas quando as decisões tomadas, como é o caso. Eles afetam diretamente o resultado da competição. O que é realmente necessário é uma reforma estrutural que evite que estes acontecimentos se reproduzam continuamente, como tem acontecido repetidamente em detrimento do Real Madrid e da integridade do campeonato."

Resposta da Real Federação Espanhola de Futebol

"A Real Federação Espanhola de Futebol reafirma seu compromisso com a transparência, a imparcialidade e a melhoria constante dos mecanismos de arbitragem, pilares fundamentais para garantir o desenvolvimento e a integridade de nossas competições. Lamentamos profundamente o tom e a gravidade das acusações que colocam em questão a integridade dos órgãos de arbitragem e o funcionamento da competição como um todo. Entendemos que, no desenvolvimento do futebol profissional, pode haver discrepâncias em relação a certas decisões, mas confiamos que todas as partes agirão com a responsabilidade e o respeito que o mais alto nível do nosso esporte exige."