Real Madrid e Barcelona perdem os direitos do termo ‘El Clásico’; entenda

Mundialmente conhecido como "El Clásico", o duelo entre Real Madrid e Barcelona passará por uma importante mudança no que diz respeito ao aspecto comercial das partidas. O Tribunal Provincial de Audiência de Madri decidiu em favor da La Liga em uma disputa judicial contra os clubes para ter a propriedade comercial desse termo.

A partir de agora, a marca “ELCLÁSICO” passa a ser de direito da liga que gerencia o futebol espanhol e que foi registrada em maio de 2023 na Oepm (Oficina Española de Patentes y Marcas) da Espanha. A informação foi divulgada pelo veículo inglês The Athletic.

Barcelona e Real Madrid se enfrentaram recentemente pela final da Supercopa da Espanha.

No uso do dia a dia, o termo não tem impedimento de ser usado, entretanto, os clubes estão proibidos de explorar comercialmente, o que pode impactar financeiramente para as equipes. Em Madri, a decisão gerou incômodo no Real por conta das barreiras impostas na hora de negociar individualmente suas partidas, incluindo o clássico com o Barcelona.

Disputas entre Real Madrid, Barcelona e La Liga

No histórico recente, a gestão da La Liga, sob batuta de Javier Tebas, tem travado disputas comerciais com os gigantes espanhóis na hora de negociar direitos relacionados às transmissões do campeonato, o que já criou um clima de indisposição entre as partes, agora agravada pela decisão do Tribunal Provincial de Madri.

Porém, vale ressaltar que Barcelona e Real Madrid seguem tendo bons números de arrecadações comerciais na Espanha. Na temporada 2023/24, o Barça faturou pouco mais de 162 milhões de euros , contra 159 milhões do Real Madrid. No total, a arrecadação da La Liga foi de 1,5 bilhão de euros com as transmissões dos jogos da competição.