Eleição do Flamengo tem participação histórica de sócios

A eleição à presidência do Flamengo, que contou com a vitória de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, da Chapa 1, contou com a participação de 3.272 sócios. O número, aliás, chamou a atenção. Afinal, demonstra um crescimento significativo comparado com os últimos pleitos.

Os 3.272 votos equivalem a 55,2% dos sócios aptos. Esse número é o maior desde a eleição de 2021, que contou com Eduardo Bandeira de Mello como o vencedor.

Confira os dados das últimas eleições no Flamengo

Ano Votos | sócios aptos (porcentagem) 2021 2.011 | 6.886 (29%) 2018 3.048 | 8.014 (38%) 2015 2.753 | 7.234 (38%) 2012 2.688 | 5.932 (45%)

A eleição do Flamengo deste ano também contou com outros marcos importantes. Foi a primeira vez que a votação foi em urna eletrônica, cedidas pelo TRE-RJ. Além disso, o pleito contou com o acompanhamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Veja os resultados da votação deste ano

Votantes: 3.272

Brancos: 5

Nulos: 7

Chapa 1: 1.731

Chapa 2: 363

Chapa 3: 1.166