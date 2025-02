Na última segunda-feira (17), o Everton realizou o primeiro amistoso em seu novo estádio, que será inaugurado na próxima temporada. Com capacidade para 52.888 pessoas, a arena será a sétima maior da Premier League. A nova casa dos Toffees receberá o nome de Everton Stadium, enquanto o clube procura por um parceiro de naming rights.

O Everton deixará o Goodison Park, onde jogou por 133 anos, para mudar-se para um novo estádio. Localizado nas docas de Bramley, às margens do Rio Mersey, o novo estádio ficará um pouco mais distante do centro da cidade de Liverpool em relação ao atual.

Iniciada em agosto de 2021, a obra contou com um orçamento inicial de 500 milhões de libras. Contudo, após apresentação de uma série de documentos no recurso do Everton contra a dedução de pontos na Premier League, o orçamento foi revisado. Assim, a atividade alcançou cerca de 760 milhões de libras (aproximadamente R$ 5,4 bilhões).

Recentemente, o grupo Friedkin se tornou proprietário do Everton, após comprar 94,1% das ações do clube. A venda para o consórcio que também administra a Roma, da Itália, viabilizou que os Toffees pudessem se mudar para o seu novo estádio sem contrair dívidas.

Após a aquisição do clube, o grupo nomeou Marc Watts como CEO do clube. O executivo comemorou a compra:

— Estamos comprometidos em liderar o Everton para uma nova era emocionante dentro e fora do campo. Fornecer estabilidade financeira imediata ao clube tem sido uma prioridade fundamental, e estamos muito satisfeitos por termos conseguido isso. Embora restaurar o Everton ao seu devido lugar na tabela da Premier League leve tempo, hoje é o primeiro passo nessa jornada - disse o novo CEO do Everton — disse o dirigente.

Data de inauguração

A previsão é de que o Everton Stadium seja concluído a tempo de iniciar a temporada 2025/26. Até lá, o clube realizará mais dois eventos testes.

O próximo evento teste está programado para o final de março ou início de abril de 2025, diante de 25.000 torcedores. Haverá ainda um terceiro teste, ao fim da temporada, com a capacidade total do estádio.

Ranking de capacidade dos estádios da Premier League

Old Trafford (Manchester United) — 74.879 pessoas Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham Hotspur) — 62.850 pessoas London Stadium (West Ham) — 62.500 pessoas Anfield (Liverpool) — 61.276 pessoas Emirates Stadium (Arsenal) — 60.704 pessoas Etihad Stadium (Manchester City) — 55.097 pessoas Everton Stadium (Everton) — 52.888 pessoas

