Ex-jogador coloca Salah acima de Cristiano Ronaldo na Premier League

O desempenho de Mohamed Salah pelo Liverpool na Premier League rendeu ao atacante comparações a Cristiano Ronaldo na última semana. Em conversa com Emmanuel Petit no programa "Drive", da "talkSport", o ex-jogador inglês Darren Bent colocou o egípcio acima do português na história da Liga Inglesa.

— (Salah) É um dos melhores jogadores na história da Premier League. Basta olhar para os números. Se colocarmos (Cristiano) Ronaldo na equação, acho que em termos de Liga inglesa, Salah é melhor. Óbvio que no que toca à carreira, Ronaldo é um dos melhores de todos os tempos — declarou o ex-jogador do Tottenham.

Números de Salah e Cristiano Ronaldo na Premier League

Salah e Cristiano Ronaldo marcaram diferentes épocas na Premier League. O português foi tricampeão com o Manchester United entre 2006 e 2008, sendo eleito Bola de Ouro após o último título. Por sua vez, o "Faraó" conquistou a Liga Inglesa com o Liverpool em 2019/20, mas caminha para a segunda taça na atual temporada.

Por outro lado, o egípcio leva vantagem nas estatísticas. O craque dos Reds soma 238 gols e 107 assistências em 384 partidas na competição, enquanto CR7 balançou as redes por 145 vezes e assistiu outras 64 nos 346 jogos pelos Red Devils.

Em termos de artilharia, Salah também está à frente de Cristiano. O camisa 11 foi artilheiro da Premier League em três oportunidades - e lidera o quesito mais uma vez em 2024/25 -, e Ronaldo conseguiu o feito em uma temporada. Por sua vez, o português foi eleito o craque do campeonato três vezes, alcunha conquistada pelo egípcio apenas em 2017/18.

