Jornal exalta início de Alcaraz, ex-Flamengo, no Everton: ‘Já é ídolo’

O meio-campista Carlos Alcaraz começou causando um grande impacto no Everton, pouco depois de sua saída por empréstimo do Flamengo. Na vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, pela 25ª rodada da Premier League, o argentino foi decisivo na primeira aparição como titular, contribuindo com gol e assistência.

continua após a publicidade

➡️ Árbitro sofre ataques e ameaças após polêmica envolvendo Real Madrid

Seu desempenho chamou atenção da grande mídia europeia, em especial o jornal "AS", da Espanha. Este foi o quarto jogo de Alcaraz pelos Toffees: nos outros três, porém, entrou sempre nos minutos finais, somando apenas 47 dentro de campo.

- Moyes (técnico do Everton) tem um diamante bruto para polir, como já fez com Lukaku e Fellani. Alcaraz está a caminho de se tornar uma das figuras indiscutíveis deste Everton. O jogador conquistou o Selhurst Park (estádio do Crystal Palace) com uma exibição: um gol, uma assistência e o prêmio de MVP da partida - escreveu o jornal "AS".

continua após a publicidade

- Alcaraz já é um ídolo no time da cidade de Liverpool. Sua adaptação ao time foi quase imediata, todos no vestiário o acolheram bem - continuou o diário.

Flamengo emprestou Alcaraz ao Everton

No final de janeiro, o Flamengo divulgou uma nota informando sobre o empréstimo do meia Carlos Alcaraz ao Everton, da Inglaterra. O acordo tem cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

continua após a publicidade

A contratação de Alcaraz pelo Flamengo foi a mais cara da história do clube. Para ter o argentino, o Rubro-Negro desembolsou 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) para o Southampton. O meio-campista chegou ao Rubro-Negro em agosto de 2024, mas não se firmou na equipe, encerrando a temporada com dois gols e duas assistências em 18 jogos.

Nesta temporada, o meia fez sua estreia oficial em 2025 diante do Sampaio Corrêa, no Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o adversário por 2 a 0, e o segundo gol foi marcado pelo próprio argentino.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional