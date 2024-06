Alvo da 777, Everton é vendido para dono da Roma

Foto: Sky Sports







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 15:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Após meses de negociação, o Everton-ING finalmente terá um novo dono nas próximas horas. De acordo com o Sky Sports, os Toffes agora farão parte do grupo que gere a Roma-ITA, e é comandado pelo empresário Dan Friedkin.

Agora, Dan tem 48h para concluir o negócio, que teve a 777 na liderança do páreo por vários meses. A fortuna do empresário está avaliada em 6.1 bilhões de dólares.

Problemas entre a 777 e o Everton

A 777 havia fechado o acordo de compra do Everton em setembro de 2023. Para adquirir 94,1% das ações do clube que detinha o empresário britânico-iraniano Farhad Moshiri, a empresa pagaria cerca de 550 milhões de libras (R$ 3,7 bilhões), de acordo com a imprensa britânica. Em grave crise financeira, a 777 Partners sofre um processo por suposta fraude nos Estados Unidos. Diante da situação, a Premier League impôs uma série de condições, que não foram cumpridas e impediram a conclusão do negócio.

Na época, o Everton lançou, inclusive, uma nota ofícial sobre o assunto.

"O Everton Football Club gostaria de fornecer a seguinte atualização a todas as partes interessadas e, em particular, aos seus torcedores.



O acordo entre 777 Partners e Blue Heaven Holdings Limited para a venda e compra da participação maioritária no Clube expirou hoje. O Conselho de Administração do Clube reconhece o nível considerável de apoio financeiro que o 777 Partners forneceu ao Clube nos últimos meses e gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhes agradecer por isso.



O Clube continuará a operar normalmente, enquanto trabalha com a Blue Heaven Holdings para avaliar todas as opções para a futura propriedade do Clube.



O Conselho de Administração gostaria de agradecer a todos os ligados ao Everton pela paciência nos últimos meses e reiterar o seu compromisso de fornecer mais atualizações quando for apropriado através dos canais oficiais de comunicação do Clube."