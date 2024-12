Atacante do Barcelona sofre lesão e vira desfalque para jogo decisivo

O Barcelona teve uma má notícia às vésperas do Natal. Nome importante no elenco liderado por Hansi Flick, o atacante Ferrán Torres teve uma lesão detectada no músculo sóleo da perna direita e não enfrentará o Unión Barbastro, pela Copa do Rei, no dia 4 de janeiro. Ao final do clássico contra o Atlético de Madrid, no último sábado (21), o jogador reclamou de dores no local. O Barcelona anunciou o quadro clínico do atleta da seleção espanhola nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Estádio do Manchester United sofre com infestação de ratos

Apesar de não se tratar de uma lesão grave, o jogador pode ser problema até a segunda semana de janeiro. Além de perder o jogo decisivo pela fase de 16 avos na copa, Ferrán ainda é dúvida para um duelo ainda mais importante e equilibrado: quatro dias depois, no dia 8, o Barcelona encara o Athletic Bilbao, pela semifinal da Supercopa da Espanha.

O atacante do Barcelona e da Fúria tem importância como uma opção confiável no banco de reservas do elenco blaugrana. Nesta temporada, Ferrán Torres soma cinco gols e duas assistências em 16 partidas disputadas. Na derrota contra o Atlético de Madrid, que custou a liderança aos comandados de Hansi Flick, o atacante entrou aos 19' do segundo tempo, substituindo Pablo Gavi.

continua após a publicidade

Com a lesão, o jogador amplia a lista de atletas no departamento médico do Barcelona, que já conta com o capitão Ter Stegen, com uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, o jovem Marc Bernal, com lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e o zagueiro Andreas Christensen, que está na fase final de uma lesão no tendão de aquiles.

Hansi Flick, treinador do Barcelona (Foto: Miguel MEDINA / AFP)

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional