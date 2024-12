Elenco do Real Madrid se revolta com sequência de partidas na temporada

O Real Madrid pode ser o clube com a temporada mais longa em 2024-25 no futebol europeu. Como se o alto volume de jogos, que pode chegar aos 72 em junho de 2025, não bastasse, o elenco tem mais uma reclamação: o horário das partidas fora de casa. De acordo com o Diário As, de Madri, clube e jogadores têm demonstrado muita insatifação com a rotina extenuante dos jogos longe da capital.

Até a decisão da Copa Intercontinental, contra o Pachuca, em Doha, a equipe só tinha disputado um jogo fora de casa antes das 21h (horário de Madri). A principal reclamação do elenco tem relação com a rotina dos jogadores após as partidas: é preciso jantar, treinar, fazer fisioterapia... e voltar para casa em Madri. De acordo com o portal, os jogadores estariam "cansados de chegar às 3h, isto quando têm sorte". Internamente, surgem brincadeiras do tipo "Contra quem será o próximo jogo às 21h?".

No calendário a espanhol, a única visita do time da capital espanhola anterior ao horário foi diante do Leganés, no Estádio Municipal de Butarque, situado na província madrilenha. Confira a lista das 13 viagens do elenco em 2024-25:

21h: Atalanta x Real Madrid - Supercopa da Europa

21h30: Mallorca x Real Madrid - La Liga

21h30: Las Palmas x Real Madrid - La Liga

21h: Real Sociedad x Real Madrid - La Liga

21h: Atlético de Madrid x Real Madrid - La Liga

21h: Lille x Real Madrid - Champions League

21h: Celta de Vigo x Real Madrid - La Liga

18h30: Leganés x Real Madrid - La Liga

21h: Liverpool x Real Madrid - Champions League

21h: Athletic Bilbao x Real Madrid - La Liga

21h: Girona x Real Madrid - La Liga

21h: Atalanta x Real Madrid - Champions League

21h: Rayo Vallecano x Real Madrid - La Liga

20h : Pachuca x Real Madrid - Copa Intercontinental

O calendário de jogos à noite no esporte de alto rendimento parece ser uma pauta pouco debatida na atualidade. O desgaste com a rotina é tão grande, que Carlo Ancelotti tem reduzido a intensidade dos treinamentos após as partidas à noite. Vale lembrar que o elenco do merengue tem lidado com diversas lesões no decorrer da temporada, como por exemplo os graves casos de Éder Militão e Dani Carvajal, ambos fora de combate até o fim de 2024-25.

Internamente, não há esperança de que a situação vá melhorar, afinal, o primeiro jogo do time em 2025 será justamente às 21h da noite, contra o Valencia, em jogo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A única pausa na sequência cansativa está prevista para o dia 6 de janeiro, quando os Blancos enfrentarão o Deportivo Minera, pela Copa do Rei, às 19h.

