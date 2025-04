Red Bull Bragantino reformula programa de sócio-torcedor

O Red Bull Bragantino apresentou nesta semana o novo formato do programa de sócio-torcedor Massa Bruta, com reformulações nos planos e a promessa de mais experiências para seus associados. Durante o período de obras no Nabi Abi Chedid, os jogos serão disputados no estádio municipal Cícero de Souza Marques, que também será a base para o projeto.

O programa agora conta com cinco categorias: Platina, Ouro, Prata, Bronze e Próxima Geração, esta última voltada para torcedores com até 18 anos. As modalidades oferecem desde descontos na compra de ingressos até entradas garantidas por meio de check-in, além de acesso a promoções e ações exclusivas organizadas pelo clube.

Um dos principais diferenciais é a política de recompensas de acordo com a frequência aos jogos. Os torcedores mais presentes acumulam pontos que podem ser trocados por experiências como visitas a centros de treinamento da Red Bull na Europa e nos Estados Unidos, além de ingressos para partidas da Uefa Champions League, Bundesliga e MLS. Nas últimas temporadas, o clube também organizou passeios turísticos, como visitas à Estátua da Liberdade e à Broadway.

O Massa Bruta ainda proporciona experiências ligadas à Fórmula 1, oferecendo a sócios a oportunidade de acompanhar de perto o Grande Prêmio do Brasil, em São Paulo, com suporte completo para o evento. Segundo o clube, essas ações contribuíram para um aumento de 20% no número de associados no fim de 2024, em comparação com o ano anterior.

Além das experiências esportivas, o programa aposta em parcerias comerciais para ampliar os benefícios aos sócios, com descontos em supermercados, postos de combustíveis, universidades, escolas, internet e serviços odontológicos. A adesão aos novos planos já pode ser feita pelo site oficial do Massa Bruta.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.