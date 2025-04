Quanto vale Matheus Cunha? Veja evolução do valor do atacante

Matheus Cunha é o nome do momento no futebol inglês. Principal destaque do Wolverhampton na temporada, o atacante brasileiro atingiu marcas expressivas e despertou o interesse do Manchester United, que já negocia sua contratação para a próxima janela de transferências.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as conversas estão em estágio final e o clube de Old Trafford estaria disposto a pagar a multa rescisória de 62,5 milhões de libras — cerca de R$ 472,8 milhões — para tirá-lo do Wolves.

📈 A evolução do valor de mercado de Matheus Cunha

O sucesso atual é resultado de uma trajetória de crescimento. De acordo com dados do Transfermarkt, Matheus Cunha alcançou seu maior valor de mercado em março de 2025, sendo avaliado em 55 milhões de euros.

Confira a evolução do valor de mercado do atacante ao fim de cada ano:

📌 2018 (RB Leipzig) – € 12,5 milhões

📌 2019 (RB Leipzig) – € 13 milhões

📌 2020 (Hertha Berlim) – € 32 milhões

📌 2021 (Atlético de Madrid) – € 30 milhões

📌 2022 (Atlético de Madrid) – € 20 milhões

📌 2023 (Wolves) – € 32 milhões

📌 2024 (Wolves) – € 50 milhões



💸 Atual (Wolves) – € 50 milhões

A valorização é fruto das grandes atuações: na atual temporada da Premier League, Matheus Cunha igualou o recorde de brasileiros em uma única edição do torneio, com 15 gols, mesmo número alcançado por Roberto Firmino e Gabriel Martinelli.

🛣️ Futuro próximo: Old Trafford?

Matheus Cunha tem contrato com o Wolverhampton até junho de 2029, mas, diante da proposta milionária, a transferência para o Manchester United parece questão de tempo. Se confirmado, será um dos maiores negócios da história recente envolvendo um jogador brasileiro na Premier League.

A mudança de clube pode representar um novo capítulo ainda mais brilhante na carreira do atacante de 25 anos, que vive o auge técnico e financeiro.

