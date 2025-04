Qual o salário de Willian, ex-Corinthians, na Premier League?

O meio-campista Willian segue escrevendo história no futebol inglês. No último sábado (26), o ex-Corinthians alcançou a marca de 325 jogos na Premier League, tornando-se o sul-americano com mais partidas disputadas na história do campeonato, igualando-se ao equatoriano Antonio Valencia.

Atualmente defendendo o Fulham, Willian também já brilhou por gigantes como Chelsea e Arsenal, sendo bicampeão inglês em 2015 e 2017 pelos Blues.

💰 Quanto Willian ganha no Fulham?

De acordo com informações do Capology, Willian recebe um salário bruto anual de 2,6 milhões de libras no Fulham. Com a cotação atual da libra, os valores convertidos são:

📅 Por ano : cerca de R$ 19,65 milhões

: cerca de 📆 Por mês : cerca de R$ 1,63 milhão

: cerca de 🗓️ Por semana: aproximadamente R$ 376 mil

O contrato atual do meia-atacante com o Fulham termina ao final da temporada 2024/25, e seu futuro ainda está indefinido. Willian já despertou interesse de outros clubes, mas ainda não anunciou se seguirá no futebol inglês ou buscará novos desafios.

🏆 Uma trajetória vitoriosa na Inglaterra

Revelado pelo Corinthians, Willian ganhou projeção internacional no Shakhtar Donetsk antes de desembarcar na Inglaterra em 2013. No Chelsea, viveu seu auge, conquistando diversos títulos e marcando época. Teve uma passagem discreta pelo Arsenal antes de retornar ao Timão em 2021, mas lesões e problemas físicos atrapalharam seu desempenho no Brasil.

Desde que voltou à Premier League, o brasileiro reencontrou boas atuações no Fulham e continua como peça importante da equipe, mesmo com seus 36 anos.

Seja no passado ou no presente, Willian mostra que talento, longevidade e profissionalismo continuam a render frutos — e um salário de respeito.

