Fenômeno global, o Real Madrid é, também, o time com a camisa mais cara do futebol. Por conta do holofote, a equipe de Vini Jr. e companhia atrai não só a atenção de fãs ao redor do mundo, como também patrocínios de alto nível e, consequentemente, grande recompensa. Em levantamento feito pelo "Blinkfire, Los Blancos se destacam com o uniforme de mais valor.

Somando os três patrocinadores (principal, secundário e mangas), o Real Madrid possui um faturamento de 260 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) por ano com sua camisa. 120 milhões de euros (R$ 748 milhões) são apenas da Adidas, fornecedora de material esportivo. A Fly Emirates, patrocinadora master, paga 70 milhões de euros (R$ 436 milhões), mesmo valor que a HP, que fica nas mangas.

Também patrocinado pela Adidas, o Manchester United tem a segunda camisa mais cara do futebol, avaliada em 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). O Barcelona fecha o pódio com 183 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).

Veja o ranking de camisas mais caras do futebol mundial 👕

José Jordán / AFP

1️⃣ Real Madrid - 260 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão)

2️⃣ Manchester United - 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão)

3️⃣ Barcelona - 183 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)

4️⃣ Manchester City - 171,5 milhões de euros (R$ 1,06 bilhão)

5️⃣ PSG - 170 milhões de euros (R$ 1,05 bilhão)

6️⃣ Arsenal - 141,5 milhões de euros (R$ 882 milhões)

7️⃣ Bayern de Munique - 123 milhões de euros (R$ 766 milhões)

8️⃣ Liverpool - 102,5 milhões de euros (R$ 639 milhões)

9️⃣ Borussia Dortmund - 99 milhões de euros (R$ 617 milhões)

🔟 Tottenham - 80 milhões de euros (R$ 498 milhões)

De acordo com o relatório financeiro divulgado pela Uefa, os times europeus tiveram um aumento de 39% na receita comercial oriunda de patrocínios e vendas de camisas. Os direitos de transmissão, que figura o topo na lista de principal fonte de renda, cresceu apenas 3%, ficando com 7,2% a mais no balanço geral.