Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, negou conversas com a Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva que antecede o confronto com o Leganés, pela 29ª rodada de La Liga, o italiano rechaçou uma mudança de ares rumo ao Brasil para substituir Dorival Júnior.

Meu contrato é claro. Não tenho nada que acrescentar em relação a isso. Tenho muito carinho pela Seleção Brasileira, pelos jogadores, pela sua torcida, mas tenho contrato com o Real Madrid.

Ancelotti entrou na mira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a derrota acachapante da Seleção em visita à rival Argentina por 4 a 1 em Buenos Aires. O revés derrubou a equipe comandada por Dorival para a quarta colocação das Eliminatórias, e colocou o treinador na corda bamba dentro da entidade.

Uma reunião está marcada para esta sexta-feira (28) para definir o futuro do técnico paulista. Questionado sobre possíveis contatos com a CBF, "Carletto" negou conversas até o momento de maneira sucinta.

Não. Simplesmente não.

🔰 Ancelotti e Seleção: caso de novela não é novidade

O europeu já esteve próximo de assumir o Brasil em ocasião anterior à chegada de Dorival Júnior. A saída de Tite fez com que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, apostasse suas fichas na chegada de Carlo, que findaria contrato com o Real Madrid ao fim do primeiro semestre de 2024. O planejamento traçado envolvia a contratação de Fernando Diniz como interino - à época, o técnico estava no Fluminense - até que o italiano estivesse livre.

Diniz conciliou os dois trabalhos, e chegou a ser campeão da Libertadores com o Tricolor no período. Porém, a chave virou na Espanha, e Ancelotti optou por renovar o vínculo com os Merengues até junho de 2026; meses depois da assinatura, ainda ergueu os troféus de La Liga e Champions para assegurar o bom momento. Ronaldo Fenômeno, ídolo dos dois lados, afirmou ter participado do processo de convencimento não concretizado, mas o atual treinador do ano pela Fifa negou a alegação.

- Não me recordo de ter falado com Ronaldo sobre isso. Falamos sobre muitas outras coisas, nos vemos, mas não desse assunto - afirmou.

Carlo Ancelotti é alvo da CBF para assumir a Seleção Brasileira (Foto: Javier Soriano / AFP)

Com Ancelotti à beira do campo, o Real Madrid dará sequência à caça ao líder Barcelona neste final de semana. O time de astros como Vini Jr e Mbappé recebe o Leganés no Santiago Bernabéu no sábado (29), às 17h (de Brasília).