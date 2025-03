Conhecida popularmente como Liga das Estrelas, a La Liga conta com uma lista repleta de grandes jogadores do mundo. Muitos deles são brasileiros, como é o caso de Vini Jr e Raphinha, respectivamente o atual The Best e o postulante ao Bola de Ouro. O destaque é tão grande ao ponto de um deles ser o mais valioso de toda a competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um levantamento realizado pelo jornal "Marca" listou os jogadores mais valiosos da Espanha. Vini Jr aparece no primeiro lugar. O atual melhor do mundo fica na frente de nomes como Julián Alvarez e Lamine Yamal, joia de 17 anos do Barcelona.

continua após a publicidade

A lista mostra quais os jogadores mais valiosos de cada equipe. Vini se destaca ao ser aquele com maior valor entre todas as equipes, com estimativa de mercado em 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). Lamine aparece depois, avaliado em 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).

Veja os jogadores mais valiosos de cada time espanhol 💰

Vini Jr no prêmio Globe Soccer Awards, em Dubai (Foto: Fadel Senna/AFP)

1️⃣ Vini Jr (Real Madrid) - 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão)

2️⃣ Lamine Yamal (Barcelona) - 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)

3️⃣ Julián Alvarez (Atlético de Madrid) - 90 milhões de euros (R$ 553 milhões)

4️⃣ Nico Williams (Athletic Bilbao) - 70 milhões de euros (R$ 430 milhões)

5️⃣ Martín Zubimendi (Real Sociedad) - 60 milhões de euros (R$ 368 milhões)

6️⃣ Álex Baena (Villarreal) - 50 milhões de euros (R$ 307 milhões)

7️⃣ Mamardashvili e Mosquera (Valencia) - 30 milhões de euros (R$ 184 milhões)

continua após a publicidade

➡️ Piores que Lamine Yamal? Veja os números de Messi, CR7 e Pelé aos 17 anos

Se estendermos o levantamento para os jogadores mais valiosos da Espanha como um todo, Vini ainda aparece em primeiro lugar, já que tem valor de mercado maior do que seus companheiros de time. Mbappé, por exemplo, é avaliado em 170 milhões de euros (R$ 1,045 bilhão) pelo "Transfermarkt". Bellingham, por sua vez, 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).