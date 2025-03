Toni Kroos surpreende e retorna ao Real Madrid

Alguns meses após sua aposentadoria, Toni Kroos surpreendeu os fãs e retornou ao Real Madrid para a "Semana Blanca" da Escola Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Nesse evento, o ex-jogador compartilhou cenário com Rudy Fernández, ex-atleta de basquete da Espanha.

Em sua palestra, Kroos abriu o jogo sobre sua trajetória no Real Madrid junto aos demais estudantes presentes. O veterano também explicou sua aposentadoria aos 34 anos, uma idade em que muitos jogadores seguem atuando em suas equipes.

- A decisão não foi de um dia para o outro, foi uma etapa. Queria ser importante para o time e não atravessar um momento em que as pessoas pensassem que meu nível físico não era o melhor ou que o corpo me doesse. Foi uma etapa de muitas conversas com minha família, minha mulher. Pude ganhar muitas Champions e Ligas, mas a despedida que fizeram para mim é difícil explicar.

Kroos não descarta assumir função no Real Madrid

Há algumas semanas, Toni Kroos abriu o jogo sobre a possibilidade de assumir uma função no Real Madrid. Em seu podcast, o ex-jogador não descartou uma hipotética oportunidade e se declarou ao clube espanhol.

- Estar publicamente no entorno do Real Madrid não é algo relevante para mim, neste momento. Agora eu diria "não", por mais vinculado que eu seja com o clube. Mas não descarto que em algum momento possa voltar em outra função.

Embora esteja aposentado, Toni Kroos já compareceu ao Santiago Bernabéu para assistir ao jogo entre Real Madrid e Villarreal, em outubro de 2024, pela La Liga. O atleta possui casa na capital da Espanha, além de ter criado três filhos no país.