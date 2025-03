Real Madrid x Leganés: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela La Liga

Ficha do jogo RMD LEG 29° RODADA La Liga Data e Hora Sábado (29) às 17h (de Brasília Local Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha Árbitro Pablo González Fuertes Var Mario Melero López Onde assistir

O Real Madrid recebe o Leganés neste sábado (29) pela 29ª rodada da La Liga. O confronto está marcado para às 17h (horário de Brasília) no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

O Real Madrid é o segundo colocado da competição com 60 pontos, três a menos que o líder Barcelona. No último confronto, os merengues venceram o Villarreal por 2 a 1, com dois gols de Mbappé. Entre os desfalques para a partida de sábado estão: Carvajal e Éder Militão com problemas nos joelho, e Jesús Vallejo, Ferland Mendy e Dani Ceballos com problemas musculares na coxa.

O Leganés, por sua vez, é o 18º colocado com 27 pontos e precisa vencer a partida para escapar da zona de rebaixamento. Após ser derrotado pelo Real Betis por 3 a 2 na última rodada, o técnico Borja Jiménez precisa reorganizar a defesa do time, que já sofreu 43 gols no torneio. Dani Raba é a única dúvida para o jogo e será reavaliado.

Foto: José Jordán / AFP

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X LEGANÉS

29ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, dia 29 de março, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID: Lunin; Lucas Vázquez, Asencio, Rudiger e Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

LEGANÉS: Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández; Tapia, Neyou (Óscar Rodríguez), Cissé, Brasanac, Raba, Juan Cruz.