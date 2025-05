Real Madrid é o clube mais valioso do mundo, segundo Forbes; veja top 30

O Real Madrid, pelo quarto ano consecutivo, foi apontado pela revista Forbes como clube de futebol mais valioso do mundo. Segundo a publicação, os merengues valem US$ 6,75 bilhões (cerca de R$ 34,7 bilhões). O segundo colocado é o Manchester United, com valor de US$ 6,6 bilhões (quase R$ 34,3 bilhões) ocupa o segundo lugar (veja os 10 maiores abaixo).

Em comparação com a temporada passada, houve um crescimento de 2% no valor do Real Madrid no ranking de clubes mais valiosos. Ainda de acordo com os dados divulgados pela revista, na temporada 2023/24, os espanhóis foram os primeiros no futebol a chegar à marca bilionária de US$1,13 bilhão (R$ 6,4 bilhões) de receita.

A Forbes também destacou a popularidade internacional do clube. Pela sua grande participação na Champions League no ano de 23/24, pode ampliar sua visibilidade e alianças comercais. E com o fim da reforma do Santiago Bernabéu, é esperado que o capital, venda de ingressos e capacidade no estádio possam fazer com que os números crescam ainda mais.

A fama do Real Madrid

Com grandes estrelas e futebol de alto nível, o Real Madrid se consolida cada vez mais como um dos grandes times não só da Europa, mas do nosso cenário mundial. A frente de seu maior rival, o FC Barcelona, que ocupa a terceira posição, os clubes mostram a soberania que os dois espanhois consolidam a cada temporada.

Agora com a equipe liderada por Mbappé, Vini Jr e Belligham, o ano 24/25 terminou com o clube na segunda colocação da La Liga, em segundo lugar na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha, com as finais e o título da Liga perdidos para o time da Catalunha. Também se despediu do treinador Carlo Ancelotti, após quatro anos, que assume a seleção brasileira para o desafio da Copa do Mundo em 2026.

Momento de despedida do Ancelotti do clube merengue (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Os clubes mais valiosos de 2025