Rodrygo bate martelo sobre permanência no Real Madrid

Rodrygo, de 24 anos, quer ficar no Real Madrid para a próxima temporada. A informação publicada neste sábado (31) pelo periódico espanhol "Marca", em matéria assinada pelo jornalista José Félix Diaz, contraria os rumores sobre uma possível saída do camisa 11 do clube, motivada por uma insatisfação pela falta de espaço no time titular no fim da temporada.

Nesta segunda-feira, o Real Madrid deu início a uma nova era sob o comando de Xabi Alonso. No centro das atenções, Rodrygo conversou com o novo comandante e reafirmou seu compromisso com o clube, apesar das especulações recentes sobre seu futuro.

Segundo fontes ligadas ao Real Madrid, a diretoria — representada por Florentino Pérez e José Ángel Sánchez — se reuniu com o jogador para discutir seus planos. A resposta do brasileiro foi clara: ele deseja continuar vestindo o branco merengue. A declaração reforça o que já havia sido sinalizado pelo próprio atleta durante a despedida de Carlo Ancelotti, quando expressou sua vontade de permanecer não apenas na Seleção Brasileira sob o comando do técnico italiano, mas também nos Galácticos.

Internamente, o clima é de expectativa. Embora o clube reconheça o potencial de Rodrygo, também reconhece a queda de rendimento do jogador nos últimos meses desta temporada. Xabi Alonso, em sua primeira coletiva como técnico do clube, afirmou contar com todos os jogadores, e agora inicia um trabalho particular de reconstrução da confiança do atacante. A expectativa é de que o brasileiro recupere sua melhor forma a tempo do Mundial de Clubes, torneio em que terá a oportunidade de mostrar que segue à altura das exigências do Real Madrid.

O desafio está lançado: nos próximos 45 dias, Rodrygo precisará convencer a diretoria, a comissão técnica e a si mesmo de que seu lugar continua sendo no Santiago Bernabéu.

