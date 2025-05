Daniel Alves posta nas redes e divide opiniões sobre futuro

O ex-jogador Daniel Alves deixou seus seguidores curiosos com sua última aparição nas redes sociais, com foto publicada na sexta-feira (30). O brasileiro postou uma arte em que segura uma bíblia e chuteiras de futebol, usando a camisa da Seleção Brasileira. Com a sua condenação de estupro anulada pela justiça espanhola, ele afirma que um jogador sempre será atleta, aumentando as especulações sobre um futuro nos gramados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira a publicação:

Denúncia no Ministério Público catalão

No início do mês de maio, o Ministério Público de Barcelona apelou sobre a decisão que anula a pena do Daniel Alves, processo no qual ele é acusado de estupro. Após veredito e reabertura do caso, a defesa da vítima também entrou com um recurso em abril. Segundo a promotoria catalã, a anulação da pena significa uma “condenação moral” a mulher que foi vítima da situação.

Daniel Alves deixando o complexo penitenciário Brians 2, em Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)

➡️Federação de boxe aplica teste e suspende atleta campeã olímpica

Com a condenação anulada de maneira unânime, no dia 28 de março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, retirou a pena de quatro anos e seis meses, que o ex-atleta teria que cumprir após o abuso a mulher que aconteceu em uma discoteca, em Barcelona. Alves nega que cometeu o crime.

continua após a publicidade

Os juízes responsáveis declararam que possui discordâncias nos depoimentos da vítima, afirmando que “lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições sobre os fatos, a avaliação jurídica e suas consequências”.