O brasileiro Erik foi revelado pelo Internacional em 2020 e agora vai disputar o Mundial de Clubes pelo Al-Ain. Em meio à pandemia de Covid-19, o lateral-esquerdo se profissionalizou, disputou apenas dois jogos pelo Colorado e foi vendido para o futebol dos Emirados Árabes com apenas 19 anos.

continua após a publicidade

Destaque no futebol árabe, o ex-Internacional vê com bons olhos retorno ao Brasil. Pronto para disputar o Mundial pelo Al-Ain, o brasileiro quer ter mais conquistas com o clube dos Emirados Árabes, mas admite que pensa em voltar a atuar no seu país de origem no futuro. Recentemente, o Botafogo, que disputa o Mundial, e o São Paulo sondaram a possibilidade de contratar Erik em 2025.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Erik, do Al-Ain, disputa bola com Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr (Foto: Divulgação)

— Algum dia, sim. Não vejo que é o momento, não quero agora, pelo menos (...) também por eu não ter jogado muito. Mesmo se eu tivesse jogado mais também, eu vejo muitos jogadores que conseguem ir para o profissional e vingar, ter sucesso e depois, no final da carreira, voltando para o Brasil. Eu acho que todo o desejo de um jogador brasileiro, se não jogou, jogar no Brasil e, se já jogou, jogar mais uma vez — explicou.

continua após a publicidade

Confira a entrevista completa de Erik

Em seus cinco anos como jogador do Al-Ain, Erik disputou 169 jogos e conquistou três títulos. O mais importante deles foi o da Champions Asiática de 2023, que garantiu a vaga da sua equipe no Mundial de Clubes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O ex-jogador do Internacional terá um caminho difícil no Mundial de Clubes. No Grupo G, o Al-Ain está em um dos grupos mais difíceis do torneio. A equipe estreia contra a tradicional Juventus, da Itália, e depois enfrenta o poderoso Manchester City, da Inglaterra. O Wydad Casablanca, do Marrocos, fecha os duelos do Grupo G na competição.

Datas e horários dos jogos do Al-Ain no Mundial

🌏 Al-Ain x Juventus (ITA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field

🌏 Manchester City x Al-Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 22h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium

🌏 Wydad Casa Blanca (EGI) x Al-Ain

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Audi Field