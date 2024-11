Racing x Cruzeiro: veja as diferenças econômicas entre os finalistas da Copa Sul-Americana

Cruzeiro e Racing-ARG se enfrentam neste sábado (23) para decidir quem será o campeão da Copa Sul-Americana. A partida, que será realizada às 17h, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, coloca frente a frente dois times que lutam por seu primeiro título da competição.

continua após a publicidade

➡️ Conmebol cancela ingressos de torcedores do Cruzeiro às vésperas da Sul-Americana

De um lado, estará a equipe brasileira comandada pelo atual campeão da Libertadores, o técnico Fernando Diniz, e com um elenco avaliado em 80,9 milhões de euros (cerca de R$ 488,6 milhões na cotação atual), segundo o "Transfermarkt".

Do outro, o Racing Club possui um plantel avaliado em 62,6 milhões de euros (cerca de R$ 378,1 milhões na cotação atual).

Taça da Copa Sul-Americana (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O clube argentino tem um trio empatado na posição de atleta mais valioso do elenco. O meia Juan Ignacio Nardoni, o voltante Santiago Sosa e o zagueiro Marco Di Césare valem, de acordo com o "Transfermarkt", 6 milhões de euros (R$ 36,2 milhões) cada.

continua após a publicidade

A Raposa também tem um empate no topo de sua lista, mas, no caso dela, é duplo. Matheus Pereira e Matheus Henrique são avaliados em 8,5 milhões de euros cada um, o equivalente a R$ 51,3 milhões na cotação atual. Gabriel Veron fecha o topo do ranking com uma avaliação em 7 milhões de euros (R$ 42,2 milhões).

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Quando se trata de folha salarial, Cruzeiro e Racing aparecem separados por pouco mais de 5 milhões de dólares. Segundo o site "Capology", o clube mineiro tem folha salarial de 19,1 milhões de dólares (R$ 110,2 milhões) por ano. Já o time comandado pelo técnico Gustavo Costas desembolsa 13,8 milhões de dólares por ano (cerca de R$ 80,1 milhões na cotação atual) com salários de seus atletas.

continua após a publicidade

Com a bola rolando

Em campo, os confrontos entre os dois times na história possuem números equilibrados. Das 11 partidas disputadas, o Racing venceu em quatro oportunidades e o Cruzeiro em cinco. Dois jogos terminaram empatados.