Cruzeiro x Racing: tarólogo aponta favorito para final da Copa Sul-Americana

Cruzeiro e Racing decidem neste sábado (23) a final da Copa Sul-Americana, às 17h, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Para a partida, o tarólogo argentino Max, do canal Numerologia e Tarot A33, com mais 66 mil inscritos cravou a equipe brasileira como favorita para o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Cássio recorda duelos contra o Racing e projeta decisão pelo Cruzeiro

➡️ Racing-ARG x Cruzeiro: Fernando Diniz manda recado à torcida antes da final

Ao analisar as energias do Cruzeiro para a final, as cartas apontaram o número 13, associado a morte. Contrariando as expectativas, Max apontou que certo cenário pode ser favorável a equipe celeste. Isso porque, a carta indica uma mudança de comportamento da equipe de Fernado Diniz, que vem de derrota para o Corinthians, no Brasileiro. Desta forma, pelo tarô, o clube mineiro teria grandes chances de conquista.

- Esta carta não é boa nem ruim. Quando algo está negativo, transforma-se em positivo; quando algo está ótimo, transforma-se em negativo. Isso não é só o tarô, é informação numerológica agregada. Eu me perguntava: o que acontece com o Cruzeiro? Eu tinha uma preocupação com o Cruzeiro, que jogou contra o Corinthians de Ramón Diaz e perdeu a partida. Isso pode ser uma ameaça para o Racing, porque pode ser o sinal de que o Cruzeiro inverte sua situação justamente na final - afirmou o tarólogo.

continua após a publicidade

Além disso, Max ainda apontou que a final deverá ser bastante disputada, tendo a possibilidade de ser decidida nos últimos minutos. As cartas também indicaram uma partida de destaque para o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, podendo ser ele o autor do gol do título celeste.

- Numerologicamente, eu vejo uma partida muito parelha, sinto que nos 90 minutos a partida tem alta probabilidade de ficar empatada. Há uma chance dessa decisão ser definida nos minutos avançados. O Racing tem que tomar cuidado com o camisa 9 do Cruzeiro, o jovem que era jogador da Juventus. O Racing pode sucumbir no final, e por causa dessa carta número 2, acho que o Cruzeiro pode vencer a partida por 2 a 1 - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Final da Copa Sul-Americana

A decisão do torneio continental acontece neste sábado (23), às 17h, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. O Cruzeiro chegou na final após eliminar o Lanús, também da Argentina, na semfinal. Por outro lado, o Racing superou o Corinthians e acabou com as esperanças de uma final brasileira.