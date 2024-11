A final da da Sul-Americana entre Racing e Cruzeiro acontece neste sábado (23), a partir das 17h (de Brasília), no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Mas, às vésperas da decisão, diversos torcedores cruzeirenses tiveram seus ingressos cancelados pela Conmebol.

continua após a publicidade

➡️ Cruzeiro desembarca em Assunção para final da Sul-Americana; veja registros

➡️ Racing-ARG x Cruzeiro: Fernando Diniz manda recado à torcida antes da final

Em comunicado nas redes sociais, o clube se pronunciou sobre o ocorrido. Segundo a Conmebol, os cancelamentos ocorreram por questões de segurança. O Cabuloso revelou que entrou com medidas junto à entidade sul-americana para recuperar as entradas dos torcedores.

Confira o comunicado do clube

Nação Azul, a respeito do cancelamento de ingressos para a final da CONMEBOL Sudamericana, a entidade informa que o torcedor que teve o seu ingresso cancelado deve acessar o link de suporte ao cliente que está no e-mail recebido pelo titular da compra, solicitando a recuperação do seu ingresso. De acordo com a CONMEBOL, os cancelamentos foram realizados por medidas de segurança. O Cruzeiro está ativamente em contato com a entidade para a solução destes casos.

continua após a publicidade

Nesta sexta-feira (22), a entidade divulgou que os torcedores que adquiriram seus ingressos para a final receberão um comunicado via e-mail que confirmará a obtenção do bilhete adquirido e solicitará o download do aplicativo Quentro para vincular o ingresso à carteira do mencionado aplicativo móvel.

Não é permitido imprimir ou fazer capturas de tela. É requisito obrigatório selecionar o ingresso digital e tê-lo disponível, pois tanto o ingresso digital quanto o documento de identidade serão solicitados no momento do acesso ao evento.

continua após a publicidade

A grande final do Cruzeiro

Na Sul-Americana, o Cruzeiro fez uma campanha impressionante, com seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Com aproveitamento perfeito na fase de grupos, a Raposa só perdeu contra o Boca Juniors, no jogo de ida das oitavas de final. Após eliminar o gigante argentino nos pênaltis, passou por Libertad, nas quartas de final, e Lanús, na semifinal.

O Cruzeiro enfrenta o Racing Club, neste sábado (23), pela final da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), e a decisão em jogo único terá como palco o General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

Cruzeiro na semifinal da Copa Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte