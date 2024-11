Cássio recorda duelos contra o Racing e projeta decisão pelo Cruzeiro

Às vésperas da final da Copa Sul-Americana, entre Cruzeiro e Racing, o goleiro Cássio reelembrou quando brilhou nos pênaltis em duelo antigo contra o clube argentino em Avellaneda, enquanto ainda atuava pelo Corinthians. Além disso, camisa 12 projetou a decisão do Cabuloso, em busca de um resultado positivo para garantir o título da competição continental.

A Raposa vai em busca de seu primeiro título da competição e a primeira taça continental desde a conquista da Recopa Sul-Americana em 1998. O Racing também busca seu primeiro troféu da Sul-Americana. A decisão acontecerá neste sábado (23), às 17h, no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

- Racing é muito tradicional no cenário sul-americano, um clube de muito respeito. Vai ser um jogo muito difícil, de uma equipe muito competitiva. Vai ser uma situação até para mim que (a partida) vai ser em campo neutro. Os times argentinos têm isso: muita competição, muita luta - disse Cássio, em entrevista à Conmebol.

- Mas, acredito que nós estamos preparados para esse desafio. Vai ser um grande jogo. Vamos trabalhar forte para sermos felizes novamente como fui lá atrás e a gente conseguir um resultado positivo em busca desse título - completou o goleiro.

Em 2019, Cássio brilhou nos pênaltis e classificou o Corinthians contra o Racing na Sul-Americana

Na noite do dia 27 de fevereiro de 2019, em que se transformou no segundo goleiro com mais jogos pelo Corinthians, Cássio teve uma atuação histórica no empate em 1 a 1 entre Racing e o clube paulista, em Avellaneda, pela Copa Sul-Americana.

Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal com o time praticamente reserva do Racing (só três titulares atuaram), mesmo resultado da partida em Itaquera, o goleiro defendeu dois pênaltis e decretou a classificação por 5 a 4 ao fim das cobranças. O Alvinegro passou para a segunda fase da competição.

Contra o Racing, Cássio atingiu a marca de 395 partidas e passou a ser o segundo goleiro mais jogos com a camisa do Corinthians. Naquela noite, ele igualou o número de Gylmar dos Santos Neves.

