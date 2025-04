Quem são os donos de time mais ricos do mundo? Veja lista atualizada da Forbes

Entre as modalidades esportivas mais rentáveis do mundo, o basquete é uma das que mais se destaca. Em específico a NBA. Não só por ter diversas franquias entre as equipes mais valiosas do mundo, mas por ter investidores bilionários por trás dos seus projetos. A modalidade é a que tem os donos mais ricos do mundo, segundo levantamento da Forbes.

A lista, atualizada e divulgada no fim da última semana, tem o norte-americano Steve Ballmer como o bilionário de maior fortuna do ranking. O dono do Los Angeles Clippers, da NBA, soma US$ 118 bilhões, R$ 672,6 bilhões na cotação atual. Segundo a revista especializada em finanças, Ballmer tem como principal fonte de renda seus investimentos na Microsoft, onde ele foi CEO.

A lista geral da Forbes elenca 25 bilionários do ramo esportivo. Juntos, os empresários somam US$ 607 bilhões, cerca de R$ 3,57 trilhões, em patrimônio. A fortuna desses investidores registrou um crescimento de 24% em relação a 2024, o que reforça o cenário positivo que caminha para um crescimento dessas cifras.

Entre as modalidades analisadas pela Forbes, o baquete é a mais representativa entre os 25 mais ricos. São 13 franquias, sendo 11 da NBA e duas da WNBA, a liga feminina, 12 clubes de futebol, oito donos de times da NFL e outros quatro da clubes da NHL, a liga de hockey. A MLB, liga de beisebol, tem um representante no recorte.

A fortuna dos donos, entretanto, não significa que os empresários comandam grandes clubes ou franquias ao redor do mundo. O quinto mais rico do ranking, segundo a Forbes, é o israelense Idan Ofer, que comanda o FC Famalicão, de Portugal. O empresário tem fortuna avaliada em US$ 22,5 bilhões (R$ 128,2 bilhões). O francês François Pinault e sua família comandam o Rennes e aparecem na sexta colocação da lista, avaliados em US$ 21,7 bilhões (R$ 123,7 bilhões).

Veja quem são os dez donos de times mais ricos do mundo

1. Steve Ballmer

Clube: Los Angeles Clippers (NBA)

Los Angeles Clippers (NBA) Fortuna: US$ 118 bilhões (R$ 672,6 bilhões)

US$ 118 bilhões (R$ 672,6 bilhões) Fonte da fortuna: Microsoft

2. Rob Walton e família

Clube: Denver Broncos (NFL)

Denver Broncos (NFL) Fortuna: US$ 110 bilhões (R$ 627 bilhões)

US$ 110 bilhões (R$ 627 bilhões) Fonte da fortuna: Walmart

3. Miriam Adelson e família

Clube: Dallas Mavericks (NBA)

Dallas Mavericks (NBA) Fortuna: US$ 32,1 bilhões (R$ 183,2 bilhões)

US$ 32,1 bilhões (R$ 183,2 bilhões) Fonte da fortuna: Cassinos

4. Daniel Gilbert

Clube: Cleveland Cavaliers (NBA)

Cleveland Cavaliers (NBA) Fortuna: US$ 27,8 bilhões (R$ 158,1 bilhões)

US$ 27,8 bilhões (R$ 158,1 bilhões) Fonte da fortuna: Empréstimos hipotecários

5. Idan Ofer

Clube: FC Famalicão (Primeira Liga, Portugal)

FC Famalicão (Primeira Liga, Portugal) Fortuna: US$ 22,5 bilhões (R$ 128,2 bilhões)

US$ 22,5 bilhões (R$ 128,2 bilhões) Fonte da fortuna: Transporte marítimo

6. François Pinault e família

Clube: Stade Rennais FC (Ligue 1, França)

Stade Rennais FC (Ligue 1, França) Fortuna: US$ 21,7 bilhões (R$ 123,7 bilhões)

US$ 21,7 bilhões (R$ 123,7 bilhões) Fonte da fortuna: Bens de luxo

7. Steve Cohen

Clube: New York Mets (MLB)

New York Mets (MLB) Fortuna: US$ 21,3 bilhões (R$ 121,4 bilhões)

US$ 21,3 bilhões (R$ 121,4 bilhões) Fonte da fortuna: Fundos de hedge

8. David Tepper

Clube: Carolina Panthers (NFL) Fortuna: US$ 21,3 bilhões (R$ 121,4 bilhões) Fonte da fortuna: Fundos de hedge

9. Henry Samueli

Clube: Anaheim Ducks (NHL)

Anaheim Ducks (NHL) Fortuna: US$ 19,7 bilhões (R$ 112,2 bilhões)

US$ 19,7 bilhões (R$ 112,2 bilhões) Fonte da fortuna: Semicondutores

10. Stephen Ross