Alexander Barboza e Alex Telles, do Botafogo, e Gerson e Cleiton, do Flamengo, foram julgados, na tarde desta quarta-feira (19), pela Procuradoria do TJD-RJ. O quarteto esteve envolvido no tumulto entre jogadores de ambos os times no clássico do dia 12 de fevereiro. Quem recebeu a maior pena foi para Cleiton, com quatro jogos.

Confira as penas

Alexander Barboza (Botafogo) - dois jogos - artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso I, por "praticar agressão física durante a partida"; Alex Telles (Botafogo) - dois jogos - artigo 258 - inciso II, por "D"desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões"; Cleiton (Flamengo) - quatro jogos - artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso I, por "praticar agressão física durante a partida"; Gerson (Flamengo) - absolvido - artigo 250, parágrafo 1º, inciso I, por "atos desleais ou hostis".

O árbitro Bruno Mota Correia e o VAR Paulo Renato Moreira, julgados por conta da não expulsão de De La Cruz por cotovelada em Matheus Martins, foram absolvidos.

Entenda o cenário

Após a discussão entre Bruno Henrique e Barboza, o volante Gerson partiu para cima do zagueiro alvinegro. Logo em seguida, foi formado um "bolinho" de jogadores dos dois times. Na sequência, o argentino desferiu um soco na direção do capitão rubro-negro. A agressão passou no vazio.

Pouco tempo depois, o zagueiro do Flamengo, Cleiton, acertou um soco em cheio em Barboza, que permanecia no centro da confusão. O zagueiro do Botafogo ficou com a boca e a camisa ensanguentadas e perdeu um dente. O árbitro Bruno Mota, ao ver o tumulto, expulsou Gerson, Cleiton e Barboza.

Já após a partida, jogadores alvinegros, que entrarem em confronto com a equipe de segurança, ficaram no túnel de acesso ao campo para esperar os rubro-negros, que foram direto para o vestiário.