Racing e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (20) pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, no estádio Presidente Perón, mais conhecido como El Cilindro, em Avellaneda (ARG). A bola a partir de 21h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney + (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Veja as chances do Botafogo avançar às semifinais do Campeonato Carioca

A 32ª edição da Recopa Sul-Americana abre o calendário do futebol na América do Sul desta temporada. O Botafogo chega como campeão da Libertadores de 2024, ao vencer o Atlético-MG na decisão pelo placar de 3 a 1. O Racing, por sua vez, participa da final porque foi campeão da Copa Sul-Americana do ano passado, quando bateu o Cruzeiro pelo placar de 3 a 1.

Racing e Botafogo conquistaram títulos inéditos em 2024, e agora irão disputar mais um, visto que nenhum dos dois clubes têm a taça da Recopa Sul-Americana na sala de troféus. Na primeira edição do torneio, o time argentino foi vice-campeão em 1989 para o Nacional, do Uruguai. Enquanto isso, o Glorioso fez final contra o São Paulo, em 1994, e perdeu em jogo único por 3 a 1.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Racing e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Racing x Botafogo

Jogo de ida — Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG);

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming);

🟨 Árbitro: Felipe González (CHI)

🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Racing (Técnico: Gusdtavo Costas)

Gabriel Arias; Marco Di Cesare (Nazareno Colombo), Germán Conti e Santiago Quiros; Martinera, Juan Nardoni, Almendra e Gabriel Rojas; Santiago Solari, Maximiliano Salas e Adrián Martínez.

continua após a publicidade

❌Desfalques: Agustín Basso e Santiago Sossa (lesionados)

❓Dúvidas: Adrián Martínez

Botafogo (Técnico: Cláudio Caçapa)

John; Vitinho, David Ricardo (Jair ou Danilo Barbosa), Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Matheus Martins e Igor Jesus.

❌Desfalques: Gregore (suspensão), Bastos (lesionado) e Santiago Rodríguez (não inscrito)

❓Dúvidas: Jair, Danilo Barbosa e Nathan Fernandes