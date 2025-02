O Botafogo viveu uma temporada de rendeção em 2024. Depois de uma derrocada em 2023, o ano seguinte serviu para reconstruir o clube tanto por dentro quanto por fora. Por fim, terminou com dois dos maiores títulos do futebol brasileiro, e a volta por cima de um dos principais personagens dessa campanha: Marlon Freitas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

▶️ Tiquinho posta contra gramado sintético e torcedores do Botafogo se revoltam: ‘Ingratidão’

Em carta aberta ao portal 'The Players Tribune', o volante abriu o jogo sobre sua carreira e desabafou sobre os momentos de dificuldade que encontrou no seu início no Alvinegro, principalmente depois da perda do título brasileiro de 2023.

O jogador falou sobre o episódio da 'piscadinha' na partida entre Botafogo e Palmeiras, que acabou com uma virada histórica da equipe paulista, por 4 a 3, no Nilton Santos. Na ocasião, Marlon sofre a falta, e no chão, dá uma piscada para o jogador adversário.

continua após a publicidade

– Hoje em dia, agora que fomos campeões, tem torcedor do Botafogo e de outros times que chega pra tirar foto comigo dando uma piscadinha. Isso me chateia bastante. Porque a impressão que ficou, e muita gente disse assim, foi que eu desrespeitei o meu clube, o adversário, o futebol. E eu nunca fui esse cara. Eu não quero ser esse cara. Pelo contrário. Isso aqui é o meu sonho de menino. O sonho do meu pai. O futebol é sagrado pra mim. Então vamos combinar uma coisa: se quiser foto comigo dando piscadinha, nem cola porque não vai rolar. A lembrança desse episódio me dói demais, porque eu sei que errei. Não por maldade, mas errei, e agora que aprendi na dor eu gostaria de enterrar esse erro pra sempre.

O capitão alvinegro virou a chave para a temporada seguinte, e mudou a postura dentro de campo, para focar em um objetivo: conquistar um título pelo Botafogo.

continua após a publicidade

– Decidi que se tivesse a chance de continuar no Botafogo em 2024, e como eu queria continuar!, eu sorriria pouco, pra não correr o risco de sorrir na hora errada, e festejaria só no final.

Apesar do desejo da volta por cima, a temporada seguinte não começou como ele esperava, e as cobranças se intensificaram. No início do ano, Marlon precisou lidar com protestos da torcida. Ele teve o nome pichado em um dos muros do Nilton Santos com o pedido de saída, além de ter sido vaiado em um dos primeiros jogos da temporada.

— Mano, eu fiquei sem reação. Das profundezas, olhava pra cima em busca de socorro. Olhava à procura do meu pai, o cara que sempre me socorreu em horas de aflição como aquela.

Mas, no fim. Deu certo. O Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em um intervalo de uma semana. O jogo que precedeu a decisão do continental, ainda foi contra o Palmeiras, valendo a liderança do campeonato nacional. Vitória de 3 a 1 sobre o adversário direto, fora de casa, liderança retomada e chave virada para a disputa do jogo mais importante da história do clube.

– Mas foi naquele jogo do returno contra o Palmeiras que eu realmente senti que tinha dado a volta por cima. Ter vencido daquele jeito, na casa deles, depois de tudo que aconteceu no ano anterior, transformou o meu nome pichado no muro do Engenhão em uma lembrança velha, um dos tantos desafios que meu pai avisou que eu teria de esmagar.

Agora, em busca de mais um título inédito, o Botafogo, comandado por Claudio Caçapa, volta a campo na quinta-feira (20), contra o Racing, no El Cilindro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na quinta-feira da semana que vem (27), no Nilton Santos.

▶️ Botafogo se aproxima da contratação de Vasco Matos como novo técnico