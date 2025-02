Saiba como o Botafogo chega para a decisão da Recopa Sul-Americana

O Botafogo disputa, nesta quinta-feira (20), mais um título internacional inédito. A equipe comandada por Claudio Caçapa volta a Buenos Aires para enfrentar o Racing, no jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, no El Cilindro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

A equipe embarcou com 24 jogadores para a partida. O time que vai a campo na decisão não será aquela que o torcedor se acostumou a ver como titular. O Alvinegro conta com seis desfalques, mas também terá uma novidade entre os relacionados.

O zagueiro Jair, que se apresentou ao clube depois de ser campeão Sul-Americano com a Seleção Brasileira sub-20, viajou com o elenco e pode ser uma opção para a defesa alvinegra na partida. O setor é o principal problema da equipe, já que Bastos ainda se recupera de um trauma no joelho e David Ricardo foi preservado devido a dores no tornozelo. Danilo Barbosa, improvisado, também pode ser opção para Cláudio Caçapa.

O Botafogo não vive um bom momento na temporada. Depois de ser campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o clube passou por uma reformulação de elenco, com 15 saídas, e perdas de peças importantes, como Luiz Henrique e Thiago Almada. Nesta janela de transferências, oito reforços chegaram para compor a equipe: Nathan Fernandes, Rwan Cruz, Jair Cunha, Jeffinho, Kauan Lindes, Artur, Léo Linck e Santiago Rodríguez.

O Glorioso iniciou o Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, com jovens da base e jogadores retornando de empréstimo. O elenco principal só retornou aos treinos no dia 14 de janeiro, e fez sua estreia na temporada no dia 29, em clássico contra o Fluminense. Desde então, foram seis jogos: duas vitórias, três derrotas e um empate. Além de ter aumentado o departamento médico com jogadores importantes, e um título perdido para o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil.

Com a falta de resultados, a diretoria optou por devolver Carlos Leiria ao comando do sub-20 e anunciou Cláudio Caçapa como interino até a chegada do treinador definitivo. Este por sinal, ainda não está perto de chegar.

Nos últimos dias, o clube chegou a estar perto de acertar a chegada do português Vasco Matos, mas negociações sofreram uma reviravolta, e o treinador recusou a proposta. Assim, o Alvinegro segue no mercado.

Busca por um técnico

Apesar de já ter fechado as oito contratações esperadas nesta janela de transferências, a SAF ainda tem a pendência de um técnico para a temporada. A expectativa de John Textor, que tem centralizado a busca por um comandante, é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

Desfalques

Gregore (suspenso), Bastos (com trauma no joelho esquerdo), Artur (lesão na coxa esquerda), David Ricardo (sofrendo com dores no tornozelo), Nathan Fernandes (preservado após contusão na coxa durante atuação pela Seleção sub-20) e Jeffinho (em fase de transição).

Relacionados

Goleiros: John, Léo Linck e Raul

Laterais: Vitinho, Mateo Ponte, Alex Telles e Cuiabano

Zagueiros: Alexander Barboza, Jair e Serafim

Volantes: Allan, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Kauê, Newton e Patrick de Paula

Meia: Vitinho Lopes

Atacantes: Igor Jesus, Savarino, Matheus Martins, Rwan Cruz, Rafael Lobato, Kayke e Yarlen

O time comandando por Cláudio Caçapa volta a campo na quinta-feira (20), contra o Racing, no El Cilindro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na quinta-feira da semana que vem (27), no Nilton Santos.

