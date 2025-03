Quarterback da NFL assina contrato milionário e quebra recorde da liga

Nem Tom Brady e nem Patrick Mahomes, o maior salário da história da NFL pertence ao quarterback atual dono do prêmio de MVP da liga. O Buffalo Bills anunciou nesta segunda-feira (10) que Josh Allen assinou um novo contrato com a franquia e passa a receber US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhão) por um contrato de seis anos. Desse total, US$ 250 mi (ou R$ 1,4 bi) são garantidos, de acordo com as regras salariais da competição.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A informação surgiu do repórter Adam Schefter, da ESPN norte-americana, que detalhou o contrato negociado entre a equipe e o quarterback. O recorde quebrado por Allen é o de maior valor garantido na história das negociações da NFL. O salto salarial do jogador imprssiona, já que ele era apenas o 14º mais bem pago entre os quarterbacks em 2024, com um salário de US$ 43 mi (R$ 251 mi). A última renovação havia sido feita em 2021, também por seis anos, mas que agora foi antecipada.

Josh Allen, do Buffallo Bills, passa a ter o maior Salário da história da NFL. (Foto: Craig Melvin/NFL)

Aos 28 anos, Josh Allen se tornou um dos grandes nomes da liga norte-americana e bate de frente com nomes de peso da posição na NFL atualmente, como Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, ou Jalen Hurts, campeão com o Philadelphia Eagles nesta temporada.

continua após a publicidade

De acordo com a mídia norte-americana, a renovação até 2031 é uma sinalização de que Allen está fechado com o projeto de longo prazo do Buffallo Bills, que nunca conquistou um Super Bowl. O jogador passa a ser a grande referência e esperança de título para a equipe.

Números impressionam

Allen ostenta cinco títulos consecutivos da AFC East, divisão dentro da conferência leste da NFL, além de seis anos seguidos levando o Bills para os playoffs. Na fase decisiva, o quarterback tem números que impressionam.

continua após a publicidade

Somando seu desempenho na competição, Josh Allen tem 65,7% de passes completos, 3.359 jardas percorridas, 25 touchdowns, sendo sete deles terrestres, e apenas 4 interceptações sofridas. No total, o jogador tem sete temporadas na NFL e foi draftado em 2018 da Universidade de Wyoming.

➡️ NFL: Saquon Barkley renova com Eagles e se torna o RB mais bem pago da história

Seu maior carrasco é justamente Mahomes, jogador que já eliminou o Bills quatro vezes defendendo o Kansas City Chiefs. A última delas foi justamente em 2024, quando o time Allen perdeu na final da AFC (Conferência Leste) por 32 a 29.