O Kansas City Chiefs não jogará na Alemanha pelas próximas duas temporadas da NFL. A decisão vem após o país sediar dois jogos da liga em 2023 e anunciar que o Indianapolis Colts jogará em Berlim na temporada de 2025.

continua após a publicidade

Mark Donovan, presidente do time, expressou a decepção da equipe, enfatizando o desejo do time de ser uma presença internacional ativa, especialmente na Alemanha.

- Temos sido um dos times internacionais mais agressivos da liga e adoraríamos jogar novamente - afirmou o presidente.

NFL: Chiefs ficam fora dos jogos na Alemanha até 2027 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

A equipe de Kansas City, destacada por sua participação em cinco dos últimos seis Super Bowls, enfrenta desafios logísticos para jogar no exterior. Isso inclui a complexidade de manter um número mínimo de jogos em casa e a relutância de times adversários em ceder jogos contra os Chiefs. Apesar desses obstáculos, os Chiefs continuam a buscar maneiras de expandir sua presença na Alemanha, Áustria, Suíça e México.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Indianapolis Colts se prepara para o jogo em Berlim em 2025, no Estádio Olímpico. Jim Irsay, proprietário e CEO dos Colts, destacou a importância de expandir a marca da NFL e dos Colts globalmente. A conexão especial do time com a Alemanha, através de Björn Werner, ex-jogador dos Colts, é um ponto de destaque.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

NFL no Brasil

A NFL voltará mesmo ao Brasil em 2025. A liga executará o plano de retornar com uma partida em São Paulo neste ano, revelado em outubro pelo vice-presidente executivo internacional de eventos e negócios das franquias, Peter O'Reilly. O Lance! apurou que a confirmação e anúncio oficial acontecerão nas próximas semanas, já com o mandante do confronto definido.