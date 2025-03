Quanto Yago Dora fatura com título da WSL em Portugal?

O surfista Yago Dora venceu, no último fim de semana, a etapa de Portugal da WSL. Ele superou o também brasileiro Italo Ferreira na final e foi campeão da terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe em 2025. Além da questão esportiva, a conquista terá um peso financeiro para o atleta.



Pelo título, Yago Dora vai receber uma premiação de US$ 80 mil (R$ 457 mil, na cotação atual) da WSL. Italo Ferreira, o vice-campeão, faturou US$ 45 mil (R$ 257 mil). Os valores são divulgados no próprio site da liga mundial de surfe.

Filipe Toledo, que chegou até as quartas de final da etapa, garantiu um prêmio de US$ 17,4 mil (R$ 99 mil).

💰 Prêmios na etapa de Abu Dhabi da WSL:

Campeão: Yago Dora - US$ 80 mil (R$ 457 mil)

Yago Dora - US$ 80 mil (R$ 457 mil) Vice: Italo Ferreira - US$ 45 mil (R$ 257 mil)

Italo Ferreira - US$ 45 mil (R$ 257 mil) Semifinalistas: US$ 25 mil (R$ 143 mil)

US$ 25 mil (R$ 143 mil) Eliminados nas quartas: US$ 17,375 mil (R$ 99 mil)

US$ 17,375 mil (R$ 99 mil) Eliminados nas oitavas: US$ 13,5 mil (R$ 77 mil)

US$ 13,5 mil (R$ 77 mil) Eliminados na repescagem: US$ 11 mil (R$ 63 mil)

💰 Premiação acumulada em 2025:

Somando a premiação das duas primeiras etapas da WSL 2025, Italo Ferreira já garantiu US$ 117 mil (R$ 669 mil) nesta temporada. Já Italo Ferreira acumula US$ 150 mil (R$ 857 mil) em prêmios nas três primeiras etapas de 2025.

