Quanto vale cada vitória no Mundial de Clubes? Veja bônus milionário

Além do prestígio e da visibilidade global, o Mundial de Clubes 2025 também oferece um forte incentivo financeiro aos 32 times participantes. Com premiação total de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões), a Fifa estipulou bônus por desempenho desde a fase de grupos — e cada vitória vale muito dinheiro.

Segundo o regulamento da Fifa, cada clube recebe uma cota fixa de participação, que varia conforme o continente. No caso dos sul-americanos, como Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, a participação já garante US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões). Mas esse valor pode aumentar com os resultados em campo.

📈 Fase de grupos: bônus por vitória e empate

Durante a fase de grupos, os clubes recebem premiação adicional por cada resultado positivo:

✅ Vitória : US$ 2 milhões (R$ 11 milhões)

: (R$ 11 milhões) 🤝 Empate: US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões)

Ou seja, um time que vencer os três jogos da primeira fase pode adicionar US$ 6 milhões (R$ 33 milhões) à sua premiação total. Já dois empates e uma vitória, por exemplo, resultariam em US$ 4 milhões (R$ 22 milhões) extras.

Esse modelo estimula jogos competitivos e busca pelo resultado, mesmo entre equipes já classificadas ou eliminadas, já que cada ponto conquistado vale milhões.

🏆 Prêmios aumentam nas fases eliminatórias

A partir do mata-mata, a premiação sobe ainda mais:

Oitavas de final : US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões)

: US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões) Quartas de final : US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões)

: US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões) Semifinais : US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões)

: US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões) Vice-campeão : US$ 30 milhões (R$ 166 milhões)

: US$ 30 milhões (R$ 166 milhões) Campeão: US$ 40 milhões adicionais (R$ 221 milhões)

Com esse formato, o Mundial de Clubes deixa de ser apenas uma disputa esportiva e passa a ser também uma competição financeira, onde cada jogo influencia diretamente a receita dos clubes.

