Quanto vale Bruno Henrique? Veja evolução do valor do atacante do Flamengo

O nome de Bruno Henrique voltou a circular com força no noticiário esportivo nos últimos dias. O atacante do Flamengo foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas, ao supostamente forçar um cartão amarelo em jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Aproveitando a repercussão do caso, o Lance! Biz foi investigar a evolução do valor de mercado do jogador nas últimas temporadas. Segundo o site Transfermarkt, Bruno Henrique está atualmente avaliado em € 1,2 milhão (cerca de R$ 8 milhões, na cotação atual).

Esse é o menor valor de mercado do atacante desde 2015, quando atuava pelo Goiás e iniciava sua trajetória no futebol de alto nível.

📉 Evolução do valor de mercado de Bruno Henrique

Valores registrados ao fim de cada temporada

2015 (Goiás) – € 2 milhões 2016 (Wolfsburg) – € 2 milhões 2017 (Santos) – € 4 milhões 2018 (Santos) – € 4 milhões 2019 (Flamengo) – € 6,5 milhões 2020 (Flamengo) – € 5,2 milhões 2021 (Flamengo) – € 6 milhões 2022 (Flamengo) – € 3,5 milhões 2023 (Flamengo) – € 2,5 milhões 2024 (Flamengo) – € 1,2 milhão

🔍 Por que o valor caiu tanto?

O principal fator que explica a queda é a idade avançada do jogador. Com 34 anos, Bruno Henrique está naturalmente caminhando para a reta final de carreira, o que afasta grandes investimentos de clubes estrangeiros e reduz seu valor no mercado da bola.

continua após a publicidade

Além da idade, lesões importantes nos últimos anos também influenciaram negativamente na avaliação do jogador. Mesmo assim, ele segue sendo peça importante no elenco do Flamengo e ídolo da torcida.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.