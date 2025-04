Dinheiro manda? Veja como finanças influenciam desempenho na Champions

Com a definição das semifinais da Champions League, volta à tona uma das discussões mais recorrentes do futebol moderno: afinal, dinheiro ganha jogo? A disputa da principal competição de clubes do mundo afunilou, e restaram apenas quatro candidatos ao título: PSG, Arsenal, Barcelona e Inter de Milão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A pergunta que fica é: qual a relação entre o desempenho esportivo e a força financeira dessas equipes?

💶 Receita maior garante resultado?

Quando analisamos as receitas anuais divulgadas pela Deloitte Football Money League, percebemos que três dos semifinalistas estão entre os sete clubes mais ricos do mundo:

3º – PSG: € 805,9 milhões

6º – Barcelona: € 760,3 milhões

7º – Arsenal: € 716,5 milhões

14º – Inter de Milão: € 391 milhões

Ou seja, três orçamentos gigantescos e uma exceção. A Inter aparece como "intrusa" nesse grupo, sendo o 14º clube com maior faturamento no mundo.

continua após a publicidade

📈 E os elencos mais valiosos?

O ranking do Transfermarkt mostra os valores de mercado dos elencos. Aqui, os semifinalistas também se destacam:

Arsenal – € 1,13 bilhão (3º)

Barcelona – € 1,02 bilhão (4º)

PSG – € 923,5 milhões (6º)

Inter – € 663,8 milhões (11º)

Novamente, a Inter é a equipe menos valiosa entre as quatro, mas ainda assim está entre os 15 mais valiosos da Europa.

⚽ Desempenho confirma a tendência?

Os resultados da competição mostram que, no geral, os clubes com maior poder financeiro chegam mais longe, mas com algumas exceções.

O Real Madrid, líder em receitas e segundo em valor de elenco, caiu nas quartas para o Arsenal. O Manchester City, líder em valor de elenco, caiu para o mesmo Real. E o Bayern, com forte poderio financeiro, foi eliminado pela Inter.

O que se vê é uma correlação forte, mas não absoluta, entre dinheiro e resultado. Em mata-matas, há espaço para surpresas – como a Inter demonstrou. Mas em um recorte amplo, clubes com mais investimento tendem a estar entre os finalistas.

continua após a publicidade

Na reta final, resta saber se o favoritismo financeiro seguirá prevalecendo… ou se a Inter desafiará novamente as estatísticas.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.