Corinthians lidera ranking de audiência digital no Brasil; veja os maiores clubes

No mês em que conquistou o título paulista em cima do rival Palmeiras, o Corinthians foi o time do Brasil com o maior engajamento nas mídias digitais, deixando para trás rivais de dentro e fora do estado. O levantamento da plataforma Horizm, em parceria com o portal Máquina do Esporte, aponta o Timão como o time com a melhor permanece e mais de 1,4 bilhões de impressões somando todas as plataformas.

O ranking feito pela Horizm considera o desempenho dos clubes da Série A do Brasileirão em redes como Instagram, TikTok, X, YouTube e Facebook, levantando estatísticas que mostram como cada equipe conseguiu engajar seus torcedores e visitantes em suas páginas nas mídias digitais. O recorte mostra o mês de março de 2025 e mostra que equipes campeãs estaduais levaram vantagem e se destacaram nos rankings.

Título paulista ajudou a impulsionar mídias digitais do Corinthians. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

No número de impressões geradas, que é a quantidade de vezes que um post é visualizado pelos visitantes, o alvinegro paulista teve 1,4 bilhões de acessos, mais que o dobro do Santos, segundo colocado com 640,8 milhões de acessos em todas as postagens. O Flamengo é o terceiro com 634,8 milhões de visitantes, seguido do Palmeiras, com 506,5 milhões, e o Bahia, com 302,7 milhões.

Do top cinco, três foram campeões estaduais: Corinthians, Flamengo e Bahia. O fato é apontado pela Horizm como um dos fatores que influencia e cresce o número de acessos e visualizações nas páginas. Entretanto, o Santos tem ao seu favor o impacto da volta de Neymar, que fez com que o Peixe aparecesse como a equipe com o maior crescimento digital desde janeiro de 2025 e ultrapassasse rivais como o próprio Palmeiras e o São Paulo na lista. O alviverde não venceu o título, mas foi finalista no Paulistão e também desempenhou bem na lista.

A Horizm também calculou a média de impressões por post, que também foi liderada pelo Corinthians, com pouco mais de 853 mil. No top cinco estão Flamengo (723.880), Palmeiras (462.530), Santos (462.330) e Cruzeiro (224.520).

Valor de inventário e valor por fã

A pesquisa também realizou um recorte chamado "valor de inventário", métrica que ajuda a medir o impacto financeiro dos clubes no meio digital. O Corinthians lidera a categoria de inventário digital com um total de R$ 31,29 milhões. Esse número é calculado a partir do somatório dos valores entregues a parceiros comerciais através das postagens ou publicidades feitas pelos clubes. Alguns índices como "custo por clique" e "custo por visualização" são levados em consideração para atingir o valor total.

O Timão leva vantagem grande para o Flamengo, segundo time que mais gerou valor a partir de suas publicações nas redes sociais, com R$ 15,32 milhões, menos da metade do que foi gerado pela equipe paulista.

Palmeiras e Santos mais uma vez surgem próximos na lista. O alviverde teve capacidade de gerar R$ 12,49 mi através de suas publicações nas redes, enquanto o Santos gerou R$ 12,26 mi no total dos posts em março. O Bahia fecha o top cinco com valor de inventário de pouco mais de R$ 7 milhões.