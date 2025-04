Clubes da Premier League gastam mais de R$ 3 bilhões com empresários

Na última segunda-feira (14), a Federação Inglesa de Futebol (FA) revelou os valores desembolsados pelos clubes da Inglaterra em comissões para agentes de jogadores, entre o início de 2024 até 2025. Esse período abrange as duas últimas janelas de transferências. Somente os que disputam a Premier League foram responsáveis por mais de 409 milhões de libras (cerca de R$ 3,1 bilhões) destinados aos representantes dos atletas.

Elenco do Chelsea comemora gol marcado (Foto: Mark Pain / Alamy Live News)

Pelo segundo ano consecutivo, o Chelsea aparece no topo da lista dos clubes que mais desembolsaram valores com empresários no futebol inglês. A agremiação londrina destinou mais de 60 milhões de libras (aproximadamente R$ 462,6 milhões) em comissões para agentes. Mesmo assim, o clube conseguiu reduzir esse montante em cerca de 15 milhões de libras em comparação com o ciclo anterior.

Segundo o documento divulgado pela Federação Inglesa, foram incluídas informações referentes às cinco divisões mais relevantes do futebol masculino no país, além de duas categorias do campeonato feminino.

Veja o ranking:

Chelsea - 60,3 milhões de libras Manchester City - 52,1 milhões de libras Manchester United - 33 milhões de libras Aston Villa - 25,1 milhões de libras Newcastle - 24,4 milhões de libras Arsenal - 22,8 milhões de libras Liverpool - 20,8 milhões de libras West Ham - 19 milhões de libras Tottenham - 18,4 milhões de libras Brighton - 16,6 milhões de libras

Chelsea pode sofrer punições por irregularidades financeiras

Além de ser o clube que mais gasta com agente na Premier League, o Chelsea pode sofrer sanções da Uefa por não cumprir os critérios de sustentabilidade financeira estabelecidos pela entidade.

Todd Boehly, proprietário do Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Os Blues registraram lucro na última temporada, porém parte da receita veio da venda de ativos do próprio clube para empresas ligadas ao proprietário Todd Boehly. Essa receita, no entanto, não é contabilizada pela Uefa por ser de uma corporação não ligada ao futebol.

Portanto, o Chelsea busca negociações com a entidade europeia para transformar uma possível penalização em multa ou outras sanções regulatórias, como restrições no mercado de transferências.