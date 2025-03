Quanto vale a classificação do Bahia na Libertadores? Veja premiação

O Bahia entra em campo na noite desta quinta-feira (13) com a missão de encerrar um tabu de mais de três décadas e voltar a disputar a fase de grupos da Libertadores. Mas o duelo contra o Boston River-URU na Arena Fonte Nova também ganha sua importância pelo peso econômico que a competição continental carrega e que pode garantir uma bolada ao Tricolor.

A fase de grupos da copa tem uma premiação fixa paga pela Conmebol bem superior ao que é distribuído pela entidade nas fases preliminares da competição, onde o Bahia passou pelo The Strongest e agora enfrenta os uruguaios. Além da cota garantida, cada vitória da equipe nesta etapa aumenta a arrecadação de forma progressiva.

Bahia e Boston River-URU empataram em 0 x 0 pela Libertadores. (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Apesar de ainda não ter sido divulgado os valores exatos que a Conmebol pagará aos times neste ano, fato que deve ser definido em breve com o sorteio da fase de grupos, é possível projetar os ganhos das equipes na Libertadores a partir da edição passada da competição. Nos grupos, por exemplo, o valor fixo repassado é de US$ 3 milhões, ou R$ 17,4 milhões na cotação atual.

O dinheiro é pago pelos seis jogos disputados e que se soma aos possíveis triunfos nesta etapa. Ou seja, a classificação do Bahia nesta quinta garante uma cifra mais encorpada e que pode ir crescendo ao longo dos meses. A Conmebol paga valores progressivos a cada três pontos conquistados, que começa em US$ 300 mil (R$ 1,7 milhão) com um triunfo e pode chegar a US$ 1,98 milhão (R$ 11,5 mi) caso a equipe terminasse com seis vitórias nos seis jogos da competição.

Ou seja, numa projeção positiva, a classificação diante do Boston River pode render ao Bahia até R$ 29 milhões pela participação nos grupos. Além desse número, o Tricolor já garantiu cerca de US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões) pelas fases 2 e 3 da preliminar. Lembrando que os valores são referentes à temporada passada.

Se somar os prêmios da fase preliminar com os grupos e o máximo de vitórias conquistadas, essa participação na primeira etapa da Libertadores pode render até pouco mais de R$ 36 milhões à equipe baiana.

O Bahia não divulgou qual foi o seu planejamento esportivo para 2025, o que ajudaria a mensurar o quanto o clube pretende ganhar com o retorno à Libertadores. Mas, se for com valores parecidos com a última edição, no mínimo, a equipe ainda pode sonhar com mais US$ 1,25 mi, ou (R$ 7,2 mi) por uma vaga nas oitavas.

No total, a Libertadores 2024, vencida pelo Botafogo, rendeu ao alvinegro quase R$ 225 milhões pelo troféu. Assim como o Bahia, o time carioca também passou pelas duas fases preliminares antes de entrar na disputa por grupos da copa continental.

Bahia eliminou o The Strongest na Fase 2 da pré-Libertadores. (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Valores da Sul-Americana

Apesar da vantagem de definir em casa após o 0 x 0 na ida, o Bahia ainda corre o risco de ficar de fora da Libertadores e passar a disputar a Sul-Americana. Neste cenário, o clube do Grupo City ganharia menos com a premiação da Conmebol.

Isso porque a entidade paga menos pela competição da “segunda prateleira” do futebol continental. Nos grupos, por exemplo, a cota fixa é de US$ 900 mil (R$ 5,2 mi), R$ 12,2 mi a menos que a Libertadores.

Os valores pagos por triunfo também mudam. O prêmio diminui mais da metade, caindo para US$ 115 mil (R$ 575 mil). Isso significa que o ganho máximo do Bahia na Sul-Americana é de R$ 9,2 milhões. Se a possível cifra for somada ao que o time de Rogério Ceni já faturou nas duas fases da preliminar da Libertadores, o Bahia terminaria a etapa de grupos da Sula com R$ 15,5 milhões em prêmios.

Apesar de ser uma SAF e que vem recebendo grandes investimentos do fundo financeiro que gere o Grupo City, a intenção é tornar o Bahia lucrativo e que consiga tocar suas próprias operações, sejam elas de transferências quanto de investimento na própria equipe.