Bahia e Boston River se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em jogo válido pela volta da terceira fase dos play-offs da Libertadores. As duas equipes disputam a última vaga restante na fase de grupos da competição continental, sem vantagem para nenhuma das duas: na ida, um confronto amarrado e sem grandes oportunidades terminou em empate sem gols. Quem vencer conquista o avanço, enquanto uma nova igualdade no marcador levará a disputa para os pênaltis. O duelo terá transmissão da Paramount+. ➡️ Assista no Paramount+ com 30 dias grátis!

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Boston River

Jogo de volta - 3ª fase dos play-offs - Libertadores

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 13 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Cristian Garay-CHI (árbitro); José Retamal-CHI e Alejandro Molina-CHI (auxiliares); Francisco Gilabert-CHI (quarto árbitro); Rodrigo Carvajal-CHI e Edson Cisternas-CHI (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez



BOSTON RIVER (Técnico: Jadson Vieira)

Bruno Antúnez, Juan Acosta, Marcos Gómez, Gerónimo Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera, Agustín Amado e Felipe Chiappini; Guillermo López, Baltasar Barcia e Valentín Adamo