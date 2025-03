Cauly retoma boa fase no Bahia e tenta recuperar protagonismo

O meio-campista Cauly está retomando a boa fase no Bahia em um momento decisivo do começo da temporada. O Tricolor de Aço está próximo da fase de grupos da Libertadores e na final do Campeonato Baiano.

Cauly fez um gol e deu uma assistência para o meia Everton Ribeiro na goleada por 5 a 0 contra a Jacuipense na semifinal do estadual, no último final de semana. O triunfo garantiu o Bahia na final para enfrentar o rival Vitória em dois jogos - o primeiro no domingo (16), às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Antes disso, o camisa 8 já havia anotado um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Juazeirense. Ele também foi fundamental no empate em 1 a 1 contra o The Strongest, em La Paz, pela segunda fase da Libertadores, ao protagonizar o lance que originou o gol de Willian José.

O Tricolor de Aço recebe o Boston River-URU na quinta-feira (13), às 21h30, em Salvador, pela terceira fase da Libertadores e precisa vencer para avançar à fase de grupos. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0, no estádio Centenário.

Cauly fez um gol e deu uma assistência em Jacuipense x Bahia. Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Números de Cauly no Bahia

Cauly está em sua terceira temporada no Bahia e chegou em 2023 após passagem pelo Ludogorets Razgrad, da Bulgária. Ele tinha feito toda a carreira na Europa, em times de menor expressão na Alemanha: Fortuna Köln, Duisburg e Paderborn 07.

Com a camisa tricolor, o meio-campista soma 122 jogos, com 21 gols e 20 assistências. Em 2025, ele tem dois gols e duas assistências em 13 partidas.