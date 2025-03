O Bahia reagiu na partida de volta e goleou a Jacuipense por 5 a 0, na noite deste domingo (9), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, garantindo assim a classificação para as finais do Campeonato Baiano. Na semana passada, no jogo de ida, o Tricolor baiano havia sido derrotado por 2 a 1 dentro da Arena Fonte Nova. No placar agregado, deu Bahia por 6 a 2.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rodrigo Nestor, Arias, Cauly, Everton Ribeiro e Erick marcaram os gols do Tricolor, que vai enfrentar e tentar impedir o bicampeonato do arquirrival Vitória. O jogo também foi marcado por uma expulsão inusitada: nos minutos finais do primeiro tempo, enquanto esperava uma cobrança de pênalti, o jogador da Jacuipense Matheus Firmino deu um pequeno tapa, uma espécie de peteleco, em Rodrgo Nestor, que se jogou no gramado. O VAR foi acionado, e o jogador foi expulso pelo árbitro Eziquiel Sousa Costa. A equipe anfitriã ficou com dez jogadores e campo e ainda desperdiçou a cobrança do pênalti.

Rodrigo Nestor comemora seu gol contra a Jacuipense (foto: Jhony Pinho/AGIF)

Vitória venceu no sábado e será adversário na final do Baiano

O Vitória venceu de novo o Atlético de Alagoinhas, na noite deste sábado (8), desta vez no Barradão, por 3 a 0, garantindo vaga na decisão do Campeonato Baiano. No jogo de ida, no sábado de carnaval, o time rubro-negro já havia vencido por 4 a 0, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. O Leão vai lutar pelo bicampeonato.